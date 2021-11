Fellestrekk i hjernen hos personer bak alvorlige voldshandlinger og drap

Kombinasjonen av psykotiske og psykopatiske trekk øker risikoen for at vedkommende skal utføre alvorlige voldshandlinger, viser norsk forskning.

Mange drap blir utført av mennesker i psykisk ubalanse. Noen er psykotiske i gjerningsøyeblikket.

Nå har ny norsk forskning vist at MR-bilder av hjernen til personer bak drap og voldshendelser, avslører samme type avvik.

– Kombinasjonen av psykotiske og psykopatiske trekk øker risikoen for at vedkommende skal utøve alvorlige voldshandlinger, forklarer forsker Natalia Tesli.

Hun er stipendiat ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Kan en peke ut «farlige » personer?

Spørsmålet noen stiller seg nå er om man i fremtiden kan bruke hjernescanning til å kartlegge farlige personer, eller predikere voldsrisiko.

– Per i dag er vi ikke der, men man kan ikke utelukke at enkelte nevrobiologiske markører kan brukes til dette formålet i fremtiden. Man kan tenke seg at mye større studier med forskjellige avbildningsmetoder kan komme nærmere dette målet, sier Tesli.

300 personer har deltatt i den norske studien. 20 av disse sitter på forvaring, 28 er voldelige og hadde en psykosediagnose, 58 er psykosepasienter uten voldshistorikk og resten av deltakerne er friske mennesker.

– Alle forsøkspersonene samtykket til å delta i studien, og ble scannet med MR av hjernen, forklarer Tesli.

FORSKERFUNN: Tesli fant betydelige forskjeller i baner i hjernen mellom de som har utøvd vold og de som ikke har det, i mange områder av hjernen. Foto: Schizophrenia bulletin

Voldsrisiko-verktøy

Det finnes verktøy som blir brukt for å vurdere voldsrisiko i psykisk helsevern.

– Disse verktøyene er gode til å utelukke de pasientene som har lav risiko for å utøve vold, men er ikke så presise til å identifisere nøyaktig hvilke mennesker som har høy risiko for å utøve alvorlig vold, sier Tesli.

Det er i dag ikke gode muligheter til å predikere voldsrisiko basert på hjernescanning. Men i fremtiden kan alt se annerledes ut:

– Siden vi vet at prosesser i hjernen er involvert i aggresjon, som igjen kan føre til vold, er det naturlig å undersøke om vi kan identifisere kjennetegn ved hjernen som kan inkluderes i instrumenter som predikerer voldsrisiko, forklarer Tesli.

Det finnes allerede hjerneavbildningsstudier som prøver å predikere voldsrisiko ved hjelp av maskinlæring.

– Men slike studier er på utprøvingsstadiet og er ikke klare til å inkluderes i klinisk praksis. Man kan tenke seg at mye større studier med forskjellige avbildningsmetoder kan komme nærmere dette målet.

Hvit substans

Det var Forskning.no som først omtalte studien som er publisert i Schizophrenia Bulletin Open.

Tesli har vært spesielt interessert i den hvite substansen i hjernen.

– Hjernens hvite substans er nervefibrer som forbinder forskjellige områder i hjernen. Man kan sammenligne den hvite substans med hjernens «motorveier» som overfører informasjon, som igjen gir grunnlag for tanker, følelser og atferd.

HJERNEFORSKER: Natalia Tesli er stipendiat ved Norsk senter for forskning på mentale lidelser ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo. Foto: Privat

Tesli forteller at de fant betydelige avvik mellom de som har utøvd vold og de som ikke har gjort det. Dette gjaldt også områder i hjernen som ikke håndterer følelser.

– Kan du utdype dette?

– Vi fant betydelige forskjeller i baner i hjernen mellom de som har utøvd vold og de som ikke har det, i mange områder av hjernen.

Blant områdene i hjernen som regulerer følelser regner man det limbiske system (gasspedal for følelser) og fremre hjernebark (brems for følelsene).

– Men vi fant også forskjeller i hjernebanene som leder til og fra lillehjernen og belønningssystemet.

Kartla drap

NRK har kartlagt drap på 228 personer i tiårsperioden fra 2003 til 2013. Nesten halvparten ble drept av en person med en alvorlig psykisk lidelse.

Spørsmålet er om personer med slike trekk kan kartlegges, slik at en bedre kan forebygge alvorlige voldshendelser og drap.

ETISK DILEMMA?: I fremtiden kan forskningen kanskje med større nøyaktighet predikere farlige personer. Foto: Schizophrenia bulletin

– Man kan spekulere i om hjerneavbildning på lang sikt kan supplere verktøy for voldsrisikovurdering hos psykisk syke, i tillegg til informasjon om tidligere vold, kliniske og sosiale forhold, men dette reiser en rekke etiske betenkeligheter, sier Tesli.

– Hva er det viktigste tenker du, som kommer frem i din forskning?

– At man ikke bør tenke sort-hvitt rundt vold utført av psykisk syke mennesker. Det er ikke et enten-eller mellom psykose og psykopati, men ofte et både-og, forklarer Tesli.

Til TV 2 sier Tesli at det er aktuelt å se på dette videre i samarbeid med forskere fra andre land.

– Gjerne med enda større studier og andre avbildningsmetoder, avslutter Tesli.