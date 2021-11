Legene skjønte ikke hvorfor Aurora (29) plutselig mistet synet

For seks uker siden fikk Aurora Glenne Draugedal (29) veldig vondt i hodet. 29-åringen pleier aldri å slite med hodepine, og syns det var merkelig at hun hadde konstant vondt.

Hun prøvde å leve som normalt og ignorere smertene. Men da det ikke gikk over, kontaktet hun etter hvert fastlegen.

Aurora utdanner seg til signalmontør, men ble i høst satt ut av sykdom. Foto: Privat

Draugedal ble undersøkt, men de fant ikke noe galt.

Smertene forflyttet seg

Hun returnerte til ektemannen i Fredrikstad, studiene ved jernbaneskolen i Oslo og jobben som signalmontørlærling.

Hun håpet og trodde at legen hadde rett, at problemene ville gå over av seg selv.

Men etter noen dager forflyttet smertene seg til området bak øynene og smertene bare økte på.

Aurora tok en ny tur til legen, der hun ble henvist til øyenlege. Men heller ikke øyenlegen fant noe galt med 29-åringen. Synet hennes var perfekt. De mente hodepinen trolig kom av stress.

– Jeg trener en del, er masse ute i friluft og opptatt av helse. Jeg kjenner kroppen min godt, og kunne ikke skjønne at dette var stressrelatert. Jeg visste at det var noe som feilte meg, sier Draugedal til TV 2.

Mistet synet

Få dager etter gikk det fra vondt til verre. Da begynte Aurora å miste synet.

– Jeg sto på Aker Brygge og skulle besøke moren min på Nesodden, da jeg plutselig fikk balanseproblem, ble svimmel, kvalm og så dobbelt. Det var veldig merkelig, sier Draugedal.

De neste dagene mistet hun mer og mer av synet.

– Jeg begynte å bli litt stresset fordi ingen klarte å finne ut hva som feilte meg, sier 29-åringen.

Det var da hun kom på såret hun hadde bak knehasen, som ikke ville gro. Såret som de siste dagene hadde blitt til en liten, blå klump.

MYSTISK: Såret bak Auroras knehase var i skiftende farger, og ble stadig større for hver dag. Foto: Privat

– I et siste, desperat forsøk på å finne ut hva som var galt, tok jeg bilde av såret og sendte det til legen min, sier Aurora.

Først da begynte legene å sette symptomene hennes i sammenheng.

Legen mente såret så ut som et flåttbitt. På det stadiet var Auroras syn i ferd med å forsvinne helt.

Hun dro derfor på legevakta, der de også klødde seg i hodet. Men de likte ikke det de så, og sendte henne videre til A-hus.

Bekymrede leger

På A-hus tok de blant annet tatt spinalvæskeprøve av Aurora. Prøvene viste svært forhøyede verdier på grunn av en infeksjon i nervesystemet. Men legene skjønte fortsatt ikke hva som var årsaken til infeksjonen.

BLODSUGER: Flåtten suger blod, og kan dermed overføre sykdommer til både dyr og mennesker. Foto: NTB

Prøvene ble sendt videre til Folkehelseinstituttet for analyse.

På kvelden tredje dagen hun lå på A-hus kom legen inn på rommet hennes. Han så bekymret ut.

Fakta: Borreliose Borreliainfeksjon er den vanligste vektoroverførte sykdommen i Europa og den vanligste flåttbårne sykdommen i Norge. Sykdommen kalles også Lymes sykdom eller Lyme borreliose.

Borreliose forårsakes av en gruppe bakterer som heter Borrelia-bakterier, som kan smitte både dyr og mennesker. Sykdommen smitter gjennom flåttbitt.

I Norge er det spesielt i kystområdene i Østfold og nordover helt opp til Helgeland at man finner skogflått, men av og til rapporteres det om funn av skogflått lenger nord og i innlandet. Ofte kommer slike flått med "transportdyr" som fugl, elg eller rådyr.

Forekomsten av borrelia i skogflått kan variere veldig fra sted til sted, og det er funnet smitte i alt fra 1-2 prosent til over 60 prosent av flått. Forekomsten er spesielt høy langs Sørlandskysten og i Brønnøysund.

Det vanligste og ofte eneste symptomet på en borreliose er et rødlig utslett som vokser utover bittstedet. Omtrent 90 prosent av de som får borreliose, får kun Erytema migrans. Utslettet er vanligvis større enn 5 cm og kan oppstå 3-30 dager etter et flåttbitt.

Den vanligste formen for disseminert borreliose i Norge og Europa er nevroborreliose. Ved nevroborreliose har bakterien spredd seg til nervesystemet. Den vanligste formen for nevroborreliose kalles Bannwart syndrom, som er en betennelse i hjernehinner og nerverøtter og kan gi betydelige smerter i nakken eller ryggen.



Kilde: Flåttsenteret / FHI

Legen fortalte Aurora at hun enten hadde nevroboreliose eller skogflåttencefalitt som kan oppstå etter smitte av TBE-virus. Borreliose finnes det behandling mot, men ingen vaksine. TBE finnes ingen behandling mot, men det finnes vaksine.

– Fram til da hadde jeg klart å bevare roen, mye takket være ektemannen min og at jeg har Gud i ryggen, sier 29-åringen.



Men den kvelden ble Aurora grepet av angst.

– Jeg ble redd for at synet kom til å være slik for alltid. Jeg kikket bort på mannen min, som var helt tåkete for meg. Tenk om jeg aldri får se han igjen klart noen gang, sier hun og innrømmer at et ble mange tårer den kvelden.

– En stor lettelse

Aurora måtte vente ytterligere et døgn før hun fikk beskjed om hadde nevroborreliose som hadde utviklet seg til hjernehinnebetennelse fordi det ikke be oppdaget tidligere.

Fakta: TBE TBE er en sykdom som skyldes smitte med TBE-viruset (tick-borne encephalitis). Ved TBE er det stor variasjon i sykdomsbildet. Noen får ingen symptomer, noen får et mildt sykdomsforløp, mens enkelte kan bli svært syke.

TBE-viruset er utbredt i en rekke land i Europa, Sentral-Asia og Øst-Asia. Det er identifisert tre subtyper av viruset.

I 2016 ble det i EU/EØS-området rapportert 2673 tilfeller av TBE.

I snitt er mindre enn1 % av flåtten bærere av TBE-viruset, men det kan være store lokale variasjoner i forekomst. På enkelte steder, kan det være mye TBE-virus i flåtten.

I 2020 ble det meldt inn 41 tilfeller av TBE til MSI.

De siste årene har man sett en økning i TBE-tilfeller, spesielt i Larvik og Porsgrunn kommune.

Det er uklart hva økningen i antall tilfeller av TBE skyldes, men klimaendringer er trolig en viktig årsak.



Kilde: Flåttsenteret

Hun ble satt på en kraftig intravenøs antibiotikakur som litt etter litt slo infeksjonen tilbake.

Etter ni dager på A-hus, ble hun overført til lokalsykehuset i Østfold. Etter hvert fikk hun dra hjem, hvor hun ble fulgt opp av hjemmesykepleie.

Seks uker etter det hele startet er 29-åringen fortsatt redusert, men hun priser seg lykkelig for at synet er tilbake og formen er stigende.

– Det var en stor lettelse å få høre at flåttbittet hadde gitt meg et virus de kunne gjøre noe med. Jeg tør ikke tenke på om jeg hadde fått TBE, sier Draugedal.

Hun var ikke klar over at det fantes vaksine mot TBE. Men nå skal bare 29-åringen bli helt frisk før hun skal sette TBE-vaksinen og oppfordrer andre turglade å gjøre det samme.

FRISKUS: Aurora gleder seg over at formen blir stadig bedre og ser fram til nye turer i naturen, både sommer og vinter. Foto: Privat

– Nå er jeg forhåpentligvis immun mot borreliose og med TBE-vaksine også, så er sjansene små for at en flått kan gjøre stor skade på meg igjen. For jeg nekter å gå rundt å være redd, jeg kommer til å nyte naturen videre, sier hun.

Rekordmange tilfeller

Ifølge FHI er sykdommer som smitter ved flåttbitt et økende problem.

Tall fra Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) viser at antall registrerte tilfeller av den flåttbårne sykdommen Lyme borreliose i fjor ikke bare økte i Norge, men også satte ny årsrekord, med 512 tilfeller.

Tallene for i år er ennå ikke klare.

Rundt 7000 nordmenn får årlig utslett etter flåttbitt. Mellom 300 og 400 av av disse får nevroborreliose.

FLÅTTEKSPERT: Nevrolog og leder for Nasjonal Kompetansetjeneste for Flåttbårne Sykdommer, Randi Eikeland. Foto: Flåttsenteret

Daglig får Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer henvendelser fra bekymrede folk som søker informasjon.

Spesialist i nevrologi og leder av kompetansesenteret, Randi Eikeland, sier at de er usikker på hvorfor antallet tilfeller av flåttbårne sykdommer øker.

– Noe av årsaken kan være at vi har vært mer ute i naturen under pandemien, men klimaendringer kan også spille inn, sier Eikeland.

Anbefaler vaksine

Ved Flåttsenteret ser de økning av ulike infeksjoner som følge av flåttbitt.

– I tillegg til en økning av borreliose har vi også sett en økning i antall påviste tilfeller av TBE, primært i Telemark, Agder og på Sørlandet. Det er en økning som ser ut til å ha pågått over tre år, sier nevrologispesialisten.

Folkehelseinstituttet opplyser at smitten av risikoen for smitte av TBE er høyest i kystområdene i Agderfylkene, Telemark, Vestfold, Buskerud og tilgrensende geografiske områder.

Det er også funnet TBE-virus i flått i enkelte områder langs hele kysten nord til Helgeland.

FHI anbefaler at barn og voksne, som ofte får flåttbitt og bor eller har hytte i disse områdene, vurderer å ta TBE-vaksine allerede nå – i god tid før flåttsesongen.