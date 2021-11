Kristian Thorstvedt: – Det er for mange som er fornøyde med å være der de er

GENK (TV 2): Landslagets nye nøkkelspiller startet året i fryseboksen. Han kan avslutte det med å skyte Norge til VM for første gang på 24 år.

I januar hadde rogalendingen vært ute av Genks startoppstilling, og tidvis ute av hele kamptroppen, i 13 kamper på rad.

Han ga klar beskjed til ledelsen om at han ønsket å bli lånt ut eller solgt. Forespørselen ble kontant avslått.

Genk hadde fortsatt tro på Thorstvedt. Men at de neste månedene skulle forløpe som de har gjort, kunne selv ikke den største optimist forestilt seg.

Januar er blitt til november, Thorstvedts ene opptreden for nødlandslaget i fjor har fått selskap av åtte nye landskamper, og 22-åringen har blitt en lederskikkelse både for Norge og klubblaget sitt.

I oktober scoret han den viktige utligningen borte mot Tyrkia. Så kom han hjem til et tilbud om betydelig lønnsøkning i Genk.

– Ting snur så sykt fort. Fra å sitte på benken til å score borte mot Tyrkia på så kort tid, det er det som er så gøy med fotballen. Det er kult å tenke på hvor jeg var, og hvor jeg er nå, sier Thorstvedt til TV 2 på Cegeka Arena i Genk.

Fikk skoleplass på nåde

Det er ikke første gangen Kristian Thorstvedt har vært nødt til å takle motgang. Tar man en telefon til foreldrene Siv og Erik, får man raskt servert historier fra barndommen som hintet til at sønnen hadde den nødvendige skallen til å lykkes i toppfotballen:

Da han var den eneste på G16-laget til Stabæk som ikke ble invitert til å trene med juniorlaget, stilte han opp på banen og fant seg et hjørne der han trente for seg selv mens juniorlaget holdt på.

– Det gjorde meg forbannet. Selv om jeg ikke var den beste, følte jeg at jeg fortjente det. Derfor ville jeg vise litt ansikt og at selv om jeg ikke var med, kunne jeg trene, jeg også, forteller Kristian Thorstvedt.

Da han var i møte med pappa Erik og juniortrenerne i Stabæk om hvorvidt han fikk plass på toppidrettsgymnaset NTG – et avgjørende veiskille for den fremtidige karrieren – fikk han beskjed om at han egentlig ikke var god nok.

– Men de sa at de ville gi ham denne sjansen på grunn av innstillingen og at han trente så mye ekstra, forteller Erik Thorstvedt.

– Det kunne vært en helt annen historie hvis jeg ikke hadde blitt tatt ut der. Jeg hadde nok ikke gitt opp, men jeg tror ikke jeg hadde vært her i dag, sier sønnen.

Etter hvert måtte han tåle å bli kastet på dør av Stabæk. Han var på nippet til å reise til USA på college da han lyktes på prøvespill i Viking. Så skjøt karrieren plutselig fart.

– Jeg tenker i blant på hvor nærme det var, sier Thorstvedt og ser ut over den belgiske arenaen med plass til 26.000 tilskuere, der han har blitt en favoritt.

– Det var akkurat dette jeg drømte om. Jeg lever drømmen. Man må stoppe opp og tenke litt at man er privilegert og heldig som får lov til å drive med dette. Men det ligger masse hard jobbing bak. Og jeg vil si at det er fortjent etter all jobbingen, smiler han.

– Jeg vil ta det neste steget

Det er ikke farten, teknikken eller pasningsfoten hans som har bergtatt både sjefene i Genk og landslagsapparatet til Ståle Solbakken.

– Jeg liker mentaliteten hans. Han ofrer seg alltid for laget og har en vinnermentalitet, sier landslagssjefen.

– Han er spesiell. Han driver ikke med politikk. Han sier alltid det han mener til lagkameratene sine. Han er en vinner. Når han er på banen på trening, er han alltid fullt inne i det. Noen ganger må vi til og med be ham roe seg ned litt, sier sportsdirektør Dimitri de Condé i Genk til TV 2.

IMPONERT: Sportsdirektør Dimitri De Condé i Genk i samtale med TV 2. Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Det var nettopp innstillingen på trening som overbeviste Solbakken om å overraske alle og spille med Thorstvedt fra start i årets første landskamp mot Gibraltar.

Thorstvedt var tatt ut som et av de siste navnene i troppen, men i løpet av den korte tiden på treningsfeltet i Marbella gjorde han et så godt inntrykk at han plutselig var i elleveren.

– Ståle drev og rullerte litt ulike spillere som kunne spille i ulike posisjoner, men jeg var bare på det som skulle forestille motstanderlaget. Jeg forventet jo ikke å starte, så jeg gikk inn med null forventninger og skulle trykke til og vise meg frem. Jeg pratet, jeg tok ansvar, jeg løp, sier Thorstvedt.

Det resulterte i scoring mot Gibraltar i mars. I høst har suksessen på landslaget fortsatt: To mål og to målgivende pasninger er fasiten på de fire siste kampene med flagget på brystet.

– Det har vært et kjennetegn for karrieren din at du har vært god til å ta vare på mulighetene du har fått. Hva skyldes det?

– Jeg mener at det er for mange som er fornøyde med å være der de er. Da jeg signerte for Genk, kunne jeg vært drithappy, slappet av og levd livet som profesjonell fotballspiller, men det er ikke meg som type. Jeg vil ta det neste steget, jeg vil vise meg frem, det er sånn jeg er. Jeg har aldri vært en som hviler på laurbærene, sier Thorstvedt.

Dødstrusler

Innstillingen har gjort ham populær blant Norge- og Genk-tilhengere. Han står ikke like høyt i kurs blant rivalene.

I Belgia har han hisset på seg mange motspillere og -fans. Den belgiske journalisten Kjell Doms har beskrevet ham som en «son of a bitch» på banen.

Under bortekampen mot Tyrkia i oktober hisset han på seg tyrkiske fans da han feiret med en provoserende gest mot hjemmefansen. Det har han fått merke på sosiale medier i ettertid.

– Det var jo litt dødstrusler. «I’m gonna kill you» og sånt, forteller Thorstvedt.

Reaksjonen hans på truselene var å publisere et Instagram-innlegg med bildeteksten «thinking about my turkish fans».

– Det er meg som karakter og type å kjøre ut litt sånne funny greier på sosiale medier. Jeg har ikke noe imot tyrkere i det hele tatt. Det er kun humor, gliser han.

– Er det egentlig noe som helst i fotballen som kan sette deg ut?

– Jeg blir ikke satt ut uansett. Det er ikke godt å si hvorfor. Jeg blir aldri nervøs før jeg skal gå ut og spille en kamp, uansett hvem det er mot eller hvordan type kamp det er, sier Thorstvedt.

Det kan komme godt med i Rotterdam, foran 50.000 nederlandske supportere, ansikt til ansikt med Virgil van Dijk.