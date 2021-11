Solskjær kom med støtte til sparket Spurs-manager

I dag bekreftet Tottenham at Nuno Espírito Santo fikk sparken, bare fire måneder etter at han tiltrådte som sjef for de liljehvite. Avsettelsen av portugiseren kommer i kjølvannet av Manchester Uniteds 3-0 seier på Tottenham Hotspur Stadium lørdag.

– Det er aldri hyggelig å se gode menn miste jobben. Han har jobbet hardt. Jeg vet ikke hva situasjonen har vært, eller er, i Tottenham, så jeg kan ikke kommentere for mye, men som kollega er man aldri glad når det skjer. Man prøver å komme i kontakt med dem og fortelle dem hva du føler, sier Solskjær på mandagens pressekonferanse.

Der Santo altså ikke fikk mer tid på Tottenham Hotspur Stadium, handler alt om å ta ytterligere steg for Solskjærs mannskap. Med seier borte mot Atalanta tirsdag, vil United toppe gruppe F med ni poeng.

– Vi er i en brukbar posisjon etter å ha vunnet hjemmekampene våre, men for å ta seg videre trenger man resultater borte også. Fokuset nå er bare på denne kampen, så ser vi mot neste etter det.

Ønsker kritikken velkommen

Mot Tottenham hadde Solskjær stor suksess da han valgte å gå bort fra sin kjente 4-2-3-1 formasjon, og heller gå ut i en 3-5-2. Kristiansunderen vil ikke avsløre om at han holder seg til den samme planen i Bergamo eller ikke.

– Vi har spillere som kan spille mange forskjellige systemer. Det kan være en forsvarstreer, forsvarsfirer eller forsvarsfemmer, eller hva enn du vil kalle det. Vi har kantspillere som kan spille 4-3-3 eller 4-2-3-1. Vi så på Tottenham-kampen, vi brukte det systemet, og det fungerte. Hva vi gjør i morgen kan jeg ikke si her, men utførelsen av rollene er viktigere enn systemet. Kvaliteten på pasningen fra Bruno til Cristiano på hans første mål, om det er 4-2-3-1 eller 3-5-2, det er individuell brillianse. Vi var solide og vi er veldig fornøyde med aggressiviteten og forsvarsspillet, men reaksjonen var viktigere, påpeker Solskjær.

Men til tross for seier i Nord-London fortsetter enkelte å kritisert Solskjær for for hans taktiske grep. En av dem er lokaljournalist i Manchester Evening News, Samuel Luckhurst, som kalte formasjonsendringen til 48-åringen «en innrømmelse av nederlag og regresjon».

– Kritikk kan føre til at man tviler, eller det kan føre til at man står opp. Jeg har alltid likt kritikk, så fortsett med det, det går bra. Journalister og eksperter har andre jobber. Deres jobb er å si deres mening, og jeg er ikke her for å krangle med dem, sier Solskjær til TV 2.

Bruno: – Da er det bedre å ikke komme på trening

Det ble også spekulert i at nordmannen var i ferd med å «miste garderoben» etter Liverpool-ydmykelsen. Den spekulasjonen avfeies derimot av Bruno Fernandes.

– For å være ærlig så var troen der både før og etter Liverpool. Den kampen gjorde vondt, men mot Tottenham var Liverpool historie og det er det samme nå. Troen er alltid den samme. Om vi ikke tror eller stoler på det vi gjør, er det bedre å ikke komme på trening og heller si at man ikke vil være her, sier Fernandes og legger til:

– Reaksjonen fra spillerne var god. De første dagene var tøffe, for vi tapte mot våre største rivaler. Jeg vet at noen tror at det ikke er sånn, men vi føler det samme som fansen og vi føler for dem, for vi skuffet dem. Nå handler det om å glemme Tottenham, og tenke på hva vi kan gjøre mot Atalanta.

Også Solskjær påpeker at lagmoralen har vært god i det siste, og Manchester United-sjefen forventer at det fortsetter i samme spor.

– Vi har så mange spillere og vi har ikke tid for at noen skal sutre eller ikke gi energi til laget. Er man ikke i elleveren er man der for å støtte lagkameratene, og man kommer inn og så gjør man sitt beste. Kommer man ikke inn, så handler det om hva som er det viktigste man kan gjøre for å støtte laget, og holdningene var akkurat der de skal være. Jeg forstår at spillerne ønsker å spille. Ingen er glade når de ikke spiller, men lagmoralen har vært veldig god, og det må den være. Laget kommer foran enkeltspillere, sier Solskjær bestemt.

– En svale gjør ingen sommer

Nå ser kristiansunderen fram til en tøff kamp i Italia. I det omvendte oppgjøret på Old Trafford ledet italieneren 2-0 til pause, men da den polske kampleder Szymon Marciniak blåste for fulltid kunne de røde djevlene juble for 3-2 og seier, etter en meget sterk snuoperasjon.

– Atalanta er et lag med en unik stil. De er veldig lojale til den stilen og de tror på seg selv. Vi fikk den kampen vi forventet. Det er alltid små ting de vil endre på for å vinne kampen, og vi vil gjøre det samme. Man ønsker alltid å skape problemer for motstanderen, sier Solskjær, som understreker at hans mannskap fortsatt ikke er friskmeldt.

– Den neste kampen er den som betyr noe. Vi har sett etter, og jobbet for, kontinuitet. Når den kommer, så vet vi at resultatene og prestasjonene vil komme. En svale gjør ingen sommer, og det er viktig at vi fokuserer på det vi gjorde godt og at vi forbedrer det vi ikke gjorde. Det er en ny kamp hver tredje dag, og vi har en sjanse til å bevise oss på nytt på tirsdag, sier han.