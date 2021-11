Adrian Sellevoll måtte til legevakten: – Tråkket rett på den, og den gikk ganske dypt

Adrian Sellevoll skadet foten sin under en hyttetur på Geilo i helgen.

– Jeg var i et boblebad på Geilo. Da jeg skulle gå inn på hytten igjen, så tråkket jeg over et stykke jord. Og der i mørket, så lå det et lite hageredskap som jeg ikke så, forteller Sellevoll til God kveld Norge, og fortsetter:

– Jeg tråkket rett på den, og den gikk ganske dypt, forteller han videre.

UHELDIG: Sellevoll delte dette bilde fra sykesenga. Foto: Skjermdump/Instagram

Dagen etter dro han til tanten til en av kompisene hans, som renset og stripset såret hans.

– Selv om det gjorde dritvondt, så tråkket jeg nok litt for mye på foten dagen etter at skaden hadde skjedd, så da fikk jeg en infeksjon, forteller Sellevoll.

Går på antibiotika

Dagen etter, dro han innom Hallingdal sjukestugu, for å få sjekket skaden.

– På vei hjem, så dro vi innom legevakten, og der fikk jeg stivkrampesprøyte. Jeg fikk også lokalbedøvelse, slik at legen kunne rense det ordentlig, forteller han.

Sellevoll forteller videre at han er litt redusert etter hendelsen, og at han nå må ta det med ro i noen dager.

– Jeg burde sikkert hatt noen krykker. Jeg må i alle fall holde foten høyt, og ta antibiotika. Jeg klarer ikke å tråkke på tærne, helen, eller sette foten ned. Så nå hinker jeg rundt i huset, forteller han.