Kåres til månedens spiller – mener han er best i ligaen på dette

For Frisk Asker var oktober en middels måned. En lang skadeliste gjorde det utfordrende for trener Jan Andre Aasland.

Det store lyspunktet for Asker-klubben i oktober var 24 år gamle Viktor Granholms spill.

På ni kamper noterte han seg for ti scoringer og fem målgivende.

– Han har vært en trussel nesten hver gang han har vært på isen, sier TV 2s ishockeyekspert Bjørn Erevik.

Granholm kåres av TV 2s eksperter til månedens spiller i oktober.

– På topp

– Det er veldig kult, og viser at jeg har gjort noe riktig, sier Granholm.

Han er belønnet med plass i Petter Thoresens landslagstropp som neste uke reiser til Danmark.

Landslagssjefen bruker store ord om det han mener er Granholms spisskompetanse.

– Han har et meget godt skudd. I Norge er han på topp på raske håndleddsskudd og skuddkraft, sier Thoresen.

Også Erevik bruker store ord om skuddet til Frisk Asker-spilleren.

– Han har kanskje Fjordkraft-ligaens beste håndleddsskudd. Det er hardt, rapt og litt fordekt, sier han.

– Min spisskompetanse

Granholm er enig med landslagssjefen og eksperten i at skuddet er hans største styrke på isen.

– Jeg vet at det er min spisskompetanse, sier han.

Frisk Asker-spilleren har lagt ned mye arbeid for å bli bedre til å skyte.

– Jeg har alltid vært glad i å gjøre det. Da jeg var yngre ruslet jeg mye rundt på Jar-banen og i hagen og øvde på å skyte. Det har gitt resultater. Det er noe jeg har hatt det gøy med, sier han.

Landslagsspillerens hardeste skudd denne sesongen kom mot Storhamar. Da skjøt Granholm i 125,4 km/t.

LANDSLAGSAKTUELL: Frisk Askers Viktor Granholm er med i troppen som 9. november reiser til Danmark. Foto: Fredrik Hagen

Drømmer om utlandet

24-åringen ser frem til å reise til Danmark med det norske landslaget. Det gir motivasjon å være valgt ut.

Han holder også et halvt øye med avgjørelsen som skal tas vedrørende en mulig OL-billett til Norge.

– Det å få prøve seg i et OL hadde vært veldig kult. Jeg må forsøke å imponere fremover så det eventuelt blir mulig å bli tatt ut, sier han.

Granholm er inne i sitt første av to kontraktsår i sin nye kontrakt med Frisk Asker. Han har fullt fokus på å prestere for klubben, men landslagsspilleren er naturligvis fullt klar over at om han fortsetter som nå vil det kunne komme tilbud fra større ligaer.

– Det hadde vært kjempekult å en dag komme seg ut og kunne leve av ishockeyen. Skal det være aktuelt må det være et tilbud fra en liga som er bedre enn den norske og hvor jeg tror jeg kan trives. Det er ikke noe jeg har fokus på nå, sier han.

Snart har han et perfekt utstillingsvindu for større ligaer. 11. november skal han i aksjon for landslaget. Norge-Latvia spilles 11. november. Danmark-Norge spilles to dager senere, 13. november.