Tvang barna til å leve side om side med brorens døde kropp i et helt år

Søndag 24. oktober klokken 15:15 får politiet en urovekkende oppringing fra en 15 år gammel gutt. Kort tid før nummeret til nødetaten blir slått, sender tenåringen en tekstmelding til moren.

Han skriver at han ikke lenger holder ut.

I Harris County, et fylke i den amerikanske delstaten Texas, har tre brødre på 15, ni og syv år, bodd sammen med liket av sin åtte år gamle bror i et helt år.

Moren har ikke vært i leiligheten på flere måneder. Hun og kjæresten har funnet seg et nytt sted et kvarter unna.

Da politiet ankommer den umøblerte leiligheten, finner de en avmagret søskenflokk på tre – samt åtteåringens lik.

«Hjerteskjærende (...) Politiet fant tre mindreårige forlatt i en leilighet. Skjelettrester, muligens av en fjerde mindreårig, ble også funnet inne i leiligheten», skriver sheriff Ed Gonzalez på Twitter samme dag.

Politibetjentene som først ankommer leiligheten, beskriver åstedet som det aller verste de har opplevd i løpet av karrieren.

Banket i hjel

Mellom 20. og og 29. november 2020 blir åtte år gamle Kendrick Lee banket i hjel i familiens leilighet.

Skoledistriktet sender flere meldinger til moren, Gloria Williams (35), i både 2019 og 2020, da barna ikke møter opp til undervisning, skriver ABC13.

Etter mai 2020 er ikke søsknene å se på skolen lenger. I september blir det forsøkt å nå familien gjennom et hjemmebesøk, men uten hell. To måneder etterpå dør Kendrick.

Tirsdag 26. oktober i år, to dager etter likfunnet, blir Williams og kjæresten Brian Coulter (31) arrestert for drapet. De anholdes mens de sitter på et offentlig bibliotek og googler nyhetsartikler om seg selv.

Naboer reagerte, men meldte ikke ifra

Leiligheten barna blir funnet i, har verken møbler eller sengetøy. Teppene er tilgriset og boligen er full av kakerlakker og fluer. Naboene har klaget på vond lukt, men ingenting har blitt gjort.

ABC13 har snakket med flere naboer som har fortalt at de tidvis har sett Williams og Coulter komme og gå fra leiligheten.

– En dag kom han (15-åringen, journ.anm) og banket på døren. Han spurte om han kunne låne en lader. Vi begynte å snakke, og jeg tilbød ham mat. Jeg så at han trengte mer enn en lader, sier en nabo. Han beskriver 15-åringen som paranoid, og at han kun tok imot mat fra uåpnet emballasje, fordi han var redd for å bli forgiftet.

En annen nabo forteller at hun gjennom de siste seks månedene har gitt den eldste gutten mat, men at hun ikke turte å spørre for mye av frykt for å skremme ham vekk.

Alle naboene ABC13 har snakket med sier at de ikke meldte i fra til politiet fordi de ikke forsto omfanget.

Ifølge politiet skal to av de tre barna ha autisme.

Drapssiktet

Williams siktes for grov omsorgssvikt, samt for å ha tuklet med bevis – som i dette tilfellet er åtteåringens lik. Coulter blir drapssiktet. Paret kan også stå overfor flere siktelser, ifølge Gonzalez, gjengitt av ABC13.

Under avhør forklarer brødrene at Kendrick ble sparket og slått av Coulter helt til åtteåringens øynene ble sorte, og kroppen livløs.

Barnas mor vitner om at hun selv så kjæresten banke opp Kendrick i november 2020, og at hun prøvde å stoppe ham. Dagen etter skal hun ha funnet åtteåringen død under et pledd.

Williams sier i avhør at hun ikke tilkalte politiet fordi Coulter hadde bedt henne om å la være.

Ga barna mat én gang i måneden

Under et rettsmøte mandag 1. november forklarer Williams at hun og Coulter bodde i leiligheten sammen med barna, og sønnens lik, frem til mars 2021.

Fra mars og frem til dagen hennes eldste sønn varslet politiet, har hun én gang i måneden levert matvarer til sine tre gjenlevende barn, som etter alt å dømme har vært innesperret i et rom mesteparten av tiden.

Ifølge påtalemyndighetenes representant, aktor Andrea Beall, visste ikke Williams hva hun skulle gjøre med Kendricks lik, og at hun derfor fortsatte å betale for leiligheten hvor han ble drept.

– Denne saken har sjokkert samfunnet vårt, så vel som nasjonen. Vi må sørge for at vi finner ut hvordan en mor kan la dette skje med sine egne barn – og finne henne ansvarlig, sier Beall, ifølge Fox11, og antyder at det vil komme flere siktelser mot paret.

Det kom også frem at niåringen hadde blitt slått i ansiktet Coulter kun uker før de tre søsknene ble reddet. Ifølge Houston Chronicle trenger gutten rekonstruktiv ansiktskirurgi etter mishandlingen.

Både Williams og Coulter må møte i retten igjen senere denne uken. Kausjonen på sistnevnte er satt til henholdsvis en million dollar, mens på Williams er på 900.000 dollar.