Thorstvedt skeptisk til Conte – mener denne mannen bør være Tottenhams førstevalg

Mener Tottenham bør bla opp for Premier League-konkurrent.

Tidligere i dag ble det klart at Nuno Espirito Santo (47) er ferdig som Tottenham-sjef etter bare 17 kamper i managerstolen.



Ifølge Sky Italia skal Antonio Conte allerede fått tilbud om en 18 måneder lang kontrakt med London-klubben.

Det er ikke en melding som umiddelbart utløser feststemning hos tidligere Tottenham-spiller Erik Thorsvedt.

– Alle maser om Conte, men Conte trodde jo Tottenham at de hadde i sommer. Da sa Conte nei. Hva har skjedd nå? Er han lei av å være arbeidsledig? Kan Tottenham «sukre» kontrakten ytterligere? Innser han at Manchester United-jobben virker enda lenger vekke? Jeg ser at alle håper på Conte, men personlig håper jeg heller klubben ser mot Brighton, sier Thorstvedt.

Vil sende takkebrev til Solskjær hvis Conte blir Spurs-manager

TV 2-eksperten mener 46-åringen, som de siste årene har gjort stor suksess med Brighton, ville passet perfekt som ny Tottenham-manager.

– Graham Potter er ikke den mest karismatiske fyren i verden, men han er bare en glitrende god fotballtrener som har gjort Brighton til et strålende fotball-lag. Jeg tror han ville passet perfekt inn med tanke på hvordan Tottenham-fansen ønsker at det skal bli spilt fotball, sier Thorstvedt.

Han forklarer:

– Han liker possession-fotball, liker å ha ballen mye og liker å se laget sitt dominere kampen, sier Thorstvedt.



Potter skrev i 2019 en fireårskontrakt med Brighton. I år har han foreløpig ledet klubben til en råsterk 7.-plass i Premier League.

– Trist at Tottenham er blitt en slik klubb

Nuno Espirito Santo er den tredje manageren som Tottenham sparker siden november i 2019. Da fikk Mauricio Pochettino sparken. Inn kom José Mourinho, men etter vel ett år måtte han også pakke bagen.

– Jeg synes det er dumt at Tottenham er blitt en klubb som sparker managere så hyppig etter en lang periode med stabilitet. Nå vakler klubben fra det ene til det andre. Det er litt trist å se, sier Erik Thorstvedt.

PL-studio om sparkingen av Nuno Espirito Santo

Og nettopp det tror han kan bli realiteten igjen dersom Antonio Conte ender opp som ny Tottenham-sjef.

– Conte vil gi Tottenham suksess i løpet av ganske kort tid, for han er en glimrende manager. Men han er også en litt vanskelig fyr som sjeldent blir i jobben lenge. Nå trenger Tottenham en lagbygger, en som bygger klubb og som over tid kan få en spillestil og identitet inn i laget. Da tenker jeg at kandidatene bør være litt annerledes enn Antonio Conte, sier Thorstvedt.

– Har Tottenham gode nok spillere eller stikker problemet dypere enn som så?

– Jeg tenker at spillerne som er der er gode nok. Det har ed vist tidligere. I sommer handlet de til og med mye. Jeg tror en ny manager skal klare å få det laget til å prestere igjen, sier Erik Thorstvedt.