Hagen-saken: Her går han rett på sin egen karakter

Klokken 13.00 den 25. oktober ble det avholdt et rettsmøte i Glåmdal og Romerike tingrett i Lillestrøm. En ung mann skulle fengsles, siktet for narkotikalovbrudd.

Til å forsvare seg hadde han fått en profilert advokat, nemlig Svein Holden.

Han forsvarer også drapssiktede Tom Hagen (71) i Norges mest omtalte kriminalsak de senere årene, Lørenskog-saken.

Da Holden parkerte bilen sin utenfor rettsbygningen for å gå inn og forsvare den narkotikasiktede mannen, ble han møtt av et stort TV-crew.

De drev med innspillingen av Netflix' nye dramaserie om Lørenskog-saken.

INNSPILLING: Her er skuespiller Henrik Rafaelsen avbildet under opptakene ved tinghuset i Lillestrøm. Foto: TV 2

Denne dagen gjorde de et opptak av skuespiller Henrik Rafaelsen (48). Ifølge TV 2s opplysninger er det han som har fått rollen som forsvarsadvokat Svein Holden.

– Litt pussig situasjon

Bildene fra innspillingen viser at Rafaelsen var ikledd blå dress med en grå frakk, lys blå skjorte og slips. I høyrehånda bar han en svart dokumentmappe.

Det er uklart hvilken scene som ble spilt inn, men da Hagen ble fraktet til arresten i Lillestrøm etter å ha blitt pågrepet i april i fjor, hadde han et kort møte med Holden.

I tillegg ble det første fengslingsmøtet i saken avholdt i rettsbygningen som ligger vegg i vegg med Lillestrøm politistasjon.

Ingen i produksjonsselskapet Monster, som står for produksjonen av serien, ønsker å kommentere verken scenens innhold eller hvordan de opplevde at Svein Holden tilfeldigvis kom forbi.

I en e-post til TV 2 beskriver advokat Holden opplevelsen slik:

– Jeg hadde et rettsmøte i Romerike og Glåmdal tingrett klokken 13.00 denne dagen, og på veien inn påtraff jeg tilfeldigvis filmcrewet, forklarer han og legger til:

– Det var naturligvis en litt pussig situasjon.

– Vanskelig å forstå

Det var i begynnelsen av oktober det ble kjent at Netflix lager dramaserie om Lørenskog-saken og at denne skal ha premiere i 2022.

– Vi mener det er viktig og riktig å gjøre dette nå, sa manusforfatter Nikolaj Frobenius til Aftenposten den gang.

Blant annet spiller Terje Strømdahl rollen som Tom Hagen, mens Henrik Rafaelsen, Yngvild Grotmol, Victoria Ose og Christian Rubeck er blant de andre skuespillerne med en rolle i serien.

MØTTE PÅ MANNEN HAN SPILLER: Henrik Rafaelsen ønsker ikke å kommentere hvordan han opplevde det tilfeldige møtet med advokaten han spiller. Foto: TV 2

Familien Hagen er ikke glad for at serien produseres nå.

– For min klient og hans familie er prosjektet en stor belastning. Det er vanskelig å forstå for dem at noen vil lage underholdning av noe som er så sårt for familien, sier advokat Holden.

Straffesaken mot Tom Hagen og en mann i 30-årene fra Østlandet er fremdeles under etterforskning. Hagen nekter enhver befatning med forsvinningen til kona, som nå har vært borte i mer enn tre år.