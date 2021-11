Volkswagen var tidlig ute med elbiler, det har gitt svært godt salg i Norge.

e-Up! og ikke minst e-Golf har solgt i store antall. Men disse var bare en forsmak. Den store offensiven startet i fjor, med helelektriske ID.3.

Den fikk en litt trøblete start, med blant annet store softwareprobemer. Men likevel var ID.3 lenge en av Norges mest solgte biler.

I år har så SUV-en ID.4 kommet etter. Etter årets ni første måneder, er den på tredjeplass blant Norges mest solgte biler, bare slått av Tesla Model 3 og Toyota RAV4.

Nå er det like før Volkswagen skal ha premiere på bil nummer tre i ID.-rekken.

Veldig mye handler om elbiler hos Volkswagen nå. Her ruller ID.3 på samlebåndet hjemme i Tyskland. Foto: NTB Scanpix

Vist i 2017

Onsdag denne uken er det nemlig klart for den offisielle avdukingen av ID.5 og ID.5 GTX. Sistnevnte er utgaven med 4x4. Verdenspremieren streames naturligvis på nettet.

– Samtidig med verdenspremieren vil volkswagen.no oppdateres med mer informasjon og egne modellsider for bilene, opplyser importøren nå i en nyhetsmelding til interesserte kunder.

Hva er det så Volkswagen kommer med her? Jo, en bil som først ble vist som konseptmodell tilbake i 2017. Da het den ID.Crozz og utmerket seg med et sporty SUV-design.

ID.5 kommer garantert til å appellere til mange norske kjøpere, særlig de som vekter design over mest mulig innvendig plass.

Velkjent løsning.

Vi kan også legge til at dette langt på vei er coupe-modellen av ID.4. Denne oppskriften har bilprodusentene brukt i flere år allerede. En ny og mer coupelignende taklinje kombinert med endel øvrige detaljendringer, gjør at man plutselig har en «ny» modell – som kan appellere til flere kjøpegrupper.

Konsernbrødrene Audi e-tron og Q4 e-tron har allerede samme løsning i salg. Det er også like før Volvos elektriske C40 kommer til Norge, den er mer en ekstra versjon av XC40 enn en egen modell. Og Skoda Enyaq er heller ikke langt unna med utgave nummer to.

ID.5 skal etter planen være i salg relativt tidlig i 2022.

Konkurrere med Model Y

Fra starten av er det ventet at ID.5 kun kommer med største batteripakke, som er på 77 kWt. Her kan det helt sikkert bli endringer underveis, når lanseringen er over.

Apropos det: Her skal det ikke gå langt fra premiere til bilen er klar for salg. Produksjonsklar ID.5 skal ifølge rapporter i tysk presse vises i vinter. Så starter salget kort tid etter, de første kundene skal etter planen få bilene sine første kvartal neste år.

Utvalget av elektriske SUV-er har økt kraftig, særlig det siste året. Det betyr at ID.5 har mange konkurrenter, en av de viktigste blir nok Tesla Model Y som i starten blir levert fra Kina, til det europeiske markedet. Her venter Tesla på at deres nye fabrikk i Berlin i Tyskland skal komme i gang med produksjon og etter hvert ta over.

