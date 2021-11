Mener Solskjær bør punge ut: – Jeg ser ingen andre åpenbare kandidater

Se Atalanta-Manchester United på TV 2 Sport Premium og Play tirsdag fra 20.45

– En balanserende midtbanespiller er veldig viktig. Nesten alle lag som vinner de største pokalene har en slik spiller.

Det svarer TV 2s fotballekspert Simen Stamsø-Møller på spørsmålet om hva Manchester United trenger for å ta enda et steg.

Stamsø-Møller er klinkende klar på hvilken spiller Manchester United bør gå for.

– Jeg har nevnt Declan Rice som en potensiell United-signering siden starten av sommeren. I løpet av EM ble trolig flere klubber ekstra interessert og prislappen gikk opp. Han har tatt ytterlige steg. Han er veldig ung og det virker som om at han bare blir bedre og bedre. Han har hele pakken, noe som betyr at han blir dyr, sier TV 2s ekspert.

– Jeg ser ingen andre åpenbare kandidater akkurat nå.

Koster trolig rundt én milliard kroner

Den siste setningen Stamsø-Møllers sitat får han trolig helt rett i. Engelske medier spekulerer i at prislappen på West Hams stjernespiller kommer til å ligge på rundt 100 millioner pund.

Det tilsvarer rundt 1,15 milliarder norske kroner.

– Det er jo rundt de summene de måtte ut med for Harry Maguire og Jadon Sancho. Når de bruker så mye penger på spillere, så mener jeg definitivt at Rice er verdt det i dagens marked. Er det en klubb som har mulighet til å signere ham, så er det Manchester United, sier Simen Stamsø-Møller.

SOMMER: Ole Gunnar Solskjør signerte blant annet Raphaël Varane forrige sommer. Foto: Paul Terry

En annen som også tror Manchester United kommer til å åpne lommeboken for den engelske landslagsspilleren er journalist i United.no, Eivind B. Holth.

– Jeg tror Declan Rice er øremerket neste sommer. Jeg tror det er førsteprioriteten til Manchester United. Det jeg har hørt er at forrige sommer var en midtstopper i verdensklasse førsteprioritet, mens Sancho var andreprioriteten. Også kom jo Ronaldo. Jeg tror ikke de hadde budsjettert med å få hentet Varane, Sancho og Rice i samme overgangsvindu, sier Holth.

Declan Rice har etablert seg som en av Premier Leagues beste midtbanespillere, og spilte i sommer en sentral rolle for Englands landslag.

Men at det var i West Ham Rice skulle slå igjennom var ikke en selvfølge. Da han var seks år gammel, ble han en del av Chelseas akademi, men som 14-åring fikk han den tunge beskjeden om at han kunne finne seg en ny klubb.

Da sto West Ham klare med åpne hender, og det tok ikke lang tid før Rice viste at Chelsea hadde gjort en gedigen tabbe.

Har flere midtbanespillere på radaren

Ifølge flere britiske medier jobbet Chelsea intenst med å hente tilbake Rice forrige sommer, men David Moyes og West Ham klarte å beholde stjerneskuddet sitt.

Men ifølge Holth er det flere midtbanespillere på Uniteds radar.

– Man ser jo rollene Fabinho og Rodri har i Liverpool og Manchester City. Jeg tror Ole Gunnar Solskjær ønsker seg en slik spiller. Rice står nok øverst, men franske Aurélien Tchouaméni har også vært nevnt. Spørsmålet er jo om Tchouaméni kan gå rett inn på Uniteds lag og briljere fra dag én. Leicester-spiller Wilfred Ndidi har også vært nevnt, som et litt mindre profilert alternativ, sier Holth.

STORT TALENT: Franske Aurélien Tchouaméni har tatt fransk fotball med storm. Her i samtale med Manchester Uniteds Paul Pogba. Foto: Franck Fife

Hovedgrunnen til at klubben bør hente en spiller av Rice sitt kaliber er enkel ifølge United-journalisten.

– De trenger en spiller som kan gjøre jobben Fred og McTominay gjør alene. Vi har jo sett det litt på det franske landslaget, hvor god Paul Pogba er der. Grunnen er trolig at Kanté jobber for to mann, det får ikke United til med Fred og McTominay.

West Ham klarte å holde på juvelen sin forrige sommer, men det er ikke sikkert de klarer å gjenta den bedriften etter nåværende sesong.

Ifølge flere engelske medier, blant andre The Guardian, har Rice avslått nye kontraktstilbud fra London-klubben.

Både Stamsø-Møller og Holth mener også at United bør forsterke seg på høyrebacken om de ønsker å ta enda et steg. Holth tror at det også står høyt på listen til United kommende sommer.

– De ønsker nok en høyreback som kan bidra på lik linje som Luke Shaw. Det har jo vært snakk om Kieran Trippier, sier Holth.

United-journalisten tror også at Erling Braut Haaland er på listen, men at sommerens signering av Cristiano Ronaldo kan ha kostet United muligheten til å hente nordmannen.

– Planen var nok å være med på Haaland-kjøret til sommeren, men Ronaldo-signeringen kan ha endret det. Det ligger jo litt i kortene at Cavani drar, så spørs det om Solskjær er fornøyd med utvalget som er igjen etter det. Jeg tror nok midtbanen er førsteprioritet, men det kan være de trenger en spiss.

– Er det realistisk at United kan hente både Rice og Haaland?

– Vi har jo sett hva PSG gjorde i sommer, men jeg klarer ikke å se for meg at Glazer-familien gir grønt lys til det. Jeg har i hvert fall ikke sett det av dem ennå, sier Eivind B. Holth.