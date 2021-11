TikTok-Rob røk ut av Farmen – derfor gikk planen i vasken

Den åttende tvekampen på Farmen ble en spennende affære, da Trysils store sønn, Gunnar Svingen (25), konkurrerte i øksekast mot Bergens største TikTok-stjerne, Robert Michael Scott (54).

Scott har tidligere vunnet to tvekamper – en i saging og en øksekastkonkurranse.

Men selv om alle gode ting som regel er tre, sa det stopp for Scott denne gangen, da han tapte mot Svingen.

TAPTE: Robert Michael Scott tapte søndagens tvekamp mot Gunnar Svingen. Foto: Alex Iversen/TV 2

Liten tiltro

Det er ikke til å stikke under stol at det er få som har hatt tro på at Scott skulle klare å komme seg så langt som han gjorde på Farmen. Når TV 2 møter han kort tid etter han forlot gården, innrømmer han at han knakk sammen etter tapet var et faktum.

– Det å ryke ut fra Farmen er dritkjipt. Da Mads (journ.anm. Mads Hansen) spurte meg hvordan det gikk etterpå, begynte jeg å gråte. Jeg klarte nesten ikke å snakke, sier Scott.

Scott har ikke lagt skjul på at familien hans har hatt liten tiltro til at han skulle klare å holde ut i 1921. Den eneste personen som har vært sikker i sin sak på at Scott kunne gå hele veien, er sønnen hans Christopher Scott (27).

– De fleste sa at jeg kom til å klare meg i tre dager. Noen strakk seg til en og to uker. Men gutten min, Christopher, sa: «Pappa, du skal være med i finalen». Og jeg var så nære.

Og nære var Scott, som hadde planen klar før øksekastkonkurransen.

– Det var så viktig for meg å få det første kastet og legge press på han, men da han fikk det, tenkte jeg: «Helvete». Han kastet jo en femmer på første kast, og da tenkte jeg: «Ah, dette suger», sier Scott.

BULL EYE: Gunnar Svingen kastet midt i blinken og skaffet seg fem poeng i den aller første runden av tvekampen. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Det suger å tape, men han har fortjent det. Han har jobbet veldig mye den siste tiden, så det er ingen dårlig stemning mellom oss.

Skuffet

Både Svingen og Scott har vært i samme allianse, siden Svingen kom inn som utfordrer i den femte uken av Farmen. Ifølge Scott har de tilsynelatende hatt en avtale med resten av alliansen om ikke å velge hverandre som verken første- eller andrekjempe, og å velge hverandre som storbonde dersom noen skulle ryke.

ALLIANSE: Robert Michael Scott og Gunnar Svingen var i samme allianse. Likevel valgte Svingen sitt alliansemedlem som motstander i søndagens tvekamp. Foto: Alex Iversen/TV 2

I søndagens episode kom det derimot frem at å velge hverandre som andrekjempe, aldri var en del av avtalen.

Svingen valgte sitt alliansemedlem som motstander, da han anså Scott som en sterk konkurrent. Han ønsket å ta kampen med Scott nå, heller enn senere. Selv om Scott fremdeles liker Svingen, er han skuffet over valget.

– Gunnar er en ekte legende, en «real G», og jeg liker han veldig mye. Men han brøt en avtale, og skulle ikke valgt meg som andrekjempe. Det er jeg litt skuffet over. Men det er et spill, og det må jeg respektere. Jeg ville nok gjort det samme, sier han.

VENNER: Selv om Gunnar Svingen valgte Robert Michael Scott som andrekjempe, og tilsynelatende brøt en avtale, bærer ikke Scott noe nag. Foto: Alex Iversen/TV 2

Scott tror Svingen til slutt valgte han, fordi sjansen var liten for å slå de andre motstanderne han kunne velge i – Thorvald Nyquist (51) og Simon Tronstad Jacobsen (23).

– Det var logisk å velge meg som andrekjempe. Han valgte meg som andrekjempe, så jeg skulle velge han som storbonde, sier Scott.

Smertefullt

Selv om Scott briljerte i saging i den aller første tvekampen, erkjenner han at han den gangen hadde mer å gå på enn nå. For etter at Scott kom ut fra Farmen, har han ikke lagt skjul på den svimlende vektnedgangen han hadde på gården.

– Jeg var så nære på å velge saging, men så tenkte jeg på alt jeg har mistet. Jeg hadde ikke så mye muskler da jeg kom inn hit, jeg var ganske tjukk faktisk. Men jeg har mistet mye muskler, så jeg turte ikke ta den grenen.

Da Scott dro inn på gården veide han 103 kilo. Nå veier han 75.5 kilo.

NY MANN: Ny hårfarge og nærmere 30 kilo lettere har Robert Michael Scott blitt en ny mann etter Farmen-oppholdet. Foto: Alex Iversen/TV 2

At Scott valgte å møte Svingen i øksekast hadde han to grunner til:

– Han er veldig smart og sitter på mye kunnskap. Vi gikk gjennom gårdsboka, og han kunne svaret på alle spørsmålene, sier han, og fortsetter:

– Også har jeg vært skadet i mer eller mindre åtte uker.

Skaden Scott sikter til er en vond fot, som han økset seg i allerede i den første uken på Farmen. I tillegg har han hatt vondt i et kne, og en skulder i løpet av oppholdet.

Skadene har han holdt skjult for flesteparten av deltakerne, fordi han ikke ønsket å fremstå svak i en eventuell tvekamp.

– Det er fremdeles vondt. Men jeg klarte ikke å ta melkespann eller tautrekking i dag. Jeg skulle tatt saging. Der hadde jeg nok hatt bedre sjans, innrømmer han.

Måtte lage moro

I løpet av oppholdet har Scott funnet på mye sprell inne på gården – tidvis til stor frustrasjon for enkelte av de andre deltakerne. For Scott har det vært viktig å ha det gøy mens han har levd hundre år tilbake i tid.

– Jeg liker å underholde meg selv. Hvis andre folk liker det også, er det en bonus, men jeg må gjøre kreative ting.

MORO: Robert Michael Scott måtte lage litt moro inne på Farmen, for å holde ut lengst mulig. Foto: Alex Iversen/TV 2

At han fikk med seg Herman Herberth Herding (24) på leken synes han var veldig gøy.

– Det var veldig gøy å bare tulle og tøyse i fem-seks uker med han. Jeg tok ingenting alvorlig. Det var veldig gøy, og ingen regler når det gjelder matstjeling. Det gjorde jeg bare for gøy, ler han.

Funnet ut av én ting

I åtte uker på TV-skjermen har seerne sett hvilken arbeidshest som bor i Scott – men også hvor lat han tidvis kan være. I løpet av oppholdet har 54-åringen lært én ting om seg selv.

– Jeg fant ut at jeg ikke liker å jobbe hardt – ikke i det hele tatt. Jeg har ingen problemer med å kjøre buss og lage TikTok-danser. Jeg kan kanskje klippe gresset hjemme, klippe hekkene og vanne blomster, men dette arbeidet er et helvete, sier han, og fortsetter:

– Jeg har lært at dette ikke er noe for meg, men jeg har all respekt for folk som jobber slik jeg har gjort mens jeg har vært her. Eller hvert fall fire-fem av ukene jeg har vært her, flirer han.

TOK FARVEL: Robert Michael Scott tok farvel med de andre deltakerne før han forlot gården. Foto: Alex Iversen/TV 2

– Hva har vært det verste?

– Merkelig nok så likte jeg ikke å runke kuene. Jeg har gjort det to ganger, og jeg tenker: Jeg gidder ikke runke meg selv en gang, hvorfor skal jeg runke en ku. Jeg har vært her i åtte uker, og bare melket ku to ganger. Likevel hev de meg ikke ut – eller de prøvde et par ganger, ler han.

Stor overraskelse

Etter tvekampen ventet tre overraskelser på deltakerne. Torpet-trioen, bestående av regissør og fotograf Mohammed Sarmadawy (27), vekter Amalie Lund (23) og daglig leder Daniel Godø (30), fikk nemlig endelig dra inn på gården. Om kort tid skal de konkurrere om å vinne Torpet, og bli et fullverdig medlem av Farmen.

TORPET-TRIO: Mohammed Sarmadawy, Amalie Lund og Daniel Godø skal snart ut i konkurranse, hvor én av dem står igjen som vinnere av Torpet – og en fullverdig Farmen-deltaker. Foto: Alex Iversen/TV 2

For Scott betyr det at Farmen-eventyret slutter her. Nå gleder han seg til å returnere til 2021, og overraske familien med sitt nye utseende.

– Jeg gleder meg til å treffe min kone selvfølgelig, og å se ungene mine. Jeg gleder meg til å se fjeset deres når de ser «den nye Rob». De har aldri sett meg med grått hår, flirer han.

Om noen få uker skal vinneren av Farmen kåres, og hvem som vinner har Scott delte meninger om.

– Jeg håper en ukjent fra Torpet – eller Kåre. For jeg tror ikke noen fortjener å vinne Farmen, hvis jeg snakker helt ærlig. Den eneste jeg kan tenke meg som fortjener å vinne litt er Kåre, fordi han er en arbeidshest. Han jobber som en gris, det er skremmende å se på. Men han er en fantastisk fyr, sier han.

