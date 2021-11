Gaute Grøtta Grav slutter i TV 2

Det skriver Grøtta Grav på sin egen Facebook-profil. Han innleder innlegget med å fortelle at han har tatt valget om å forlate kanalen fra 1. januar.

– Valget er tatt. På dagen 20 år etter at jeg startet i TV 2, forlate jeg kanalen som fast inventar 1. januar, skriver Grøtta Grav.

Han avviser dog ikke at det kan være han dukker opp for andre prosjekter og gjesteopptredener i TV 2 fremover.

Nå gleder han seg derimot til å nullstille mot jul, finne ut hva han ønsker å gjøre fremover, og sette en ny kurs for 2022.

FARMEN-PROFIL: Gaute Grøtta Grav er mest kjent som programleder for Farmen. Foto: TV 2

Gode minner

Når TV2.no ringer Grøtta Grav ser han tilbake på 20 år i kanalen med gode minner.

– Jeg har så mange gode minner i fra tiden min i TV 2. De morsomme samtalene med Oddvar Stenstrøm i kantina, og det å få dele gang med selveste Dorthe Skappel da jeg begynte i kanalen, sier han og fortsetter:

– Alle overnattingene på vaktmesterens kontor i Sone 2-tiden, og ikke minst alle opplevelsene i forbindelse med Farmen.

Symbolsk

Etter 20 år i TV 2, velger altså Grøtta Grav å forlate kanalen. Valget synes han var deilig å ta, da det har vært slitsomt å pendle de siste årene.

– Jeg har hatt det fantastisk i TV 2, men jeg føler det er symbolsk og fint å hoppe av etter 20 år i bedriften. Det var egentlig et deilig valg, siden det har vært slitsomt med pendling de siste årene.

Men selv om han forlater kanalen, avskriver han ikke at TV-tiden er forbi.

– I en eller annen grad kommer jeg til å jobbe med TV, det er jo det jeg kan. Om jeg gjør det på fulltid eller deltid vil tiden vise.

Grøtta Grav avslører at han har noen tilbud han skal vurdere, men er hemmelighetsfull på hva det gjelder.

– Jeg har jo mark i rumpa, så noe må jeg jo drive med. Men jeg har blitt glad i å være hjemme med familien i Isfjorden i koronatiden, sier han.

Pressesjef i TV 2 Jan-Petter Dahl takker Grøtta Grav for et 20 år langt samarbeid, og ønsker han lykke til videre.

– Gaute har vært programleder for mange av TV 2s største satsninger de siste 20 årene, og har i tillegg til å lede programmer vært svært engasjert med å utvikle og produsere egne og nye ideer underveis. Nå lokker tilværelsen i Isfjorden og nye prosjekter for Gaute og vi takker ham for et 20 år langt samarbeid på TV 2, og ønsker han masse lykke til videre, sier Dahl til TV2.no

Farmen-legende

Grøtta Grav vant den aller første sesongen av Farmen i 2001. Fra 2004 var han programleder for det populære reality-programmet, frem til Mads Hansen (37) overtok rollen i 2019.

Han har også vært programleder for Farmen kjendis i perioden fra 2017 til 2020. Da overtok Tiril Sjåstad Christiansen programleder-rollen.

– Det har vært en utrolig kul reise, og jeg takker for alle prosjektene jeg drømte om, skriver Grøtta Grav i Facebook-innlegget.

Grøtta Grav har også vært programleder for blant annet Sone 2, Sommer i Dyreparken, Villdyrlegen, Hundeskolen og Søppelkongen.