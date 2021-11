Støre om klimatoppmøtet: – Jeg velger å være optimist

GLASGOW (TV 2): Statsminister Jonas Gahr Støre deler ikke Boris Johnsons lave forventninger til klimatoppmøtet: – Vi må være pådriver for at det kommer resultater, sier han.

– Det vi hører nå er at det britiske formannskapet spiller forventningene ned. Det tolker noen som negativt, men det er ofte en erfaren politiker gjør det for å ikke skape unødvendig fallhøyde, sier statsminister Jonas Gahr Støre til TV 2.

– Nå er det opp til vi som er her, å kunne være pådriver for at det kommer resultater.

Den norske statsministeren er på plass i Glasgow, der klimatoppmøtet ved navn COP26 startet mandag. Det er knyttet store forventninger til de politiske vedtakene som kan bli gjort i løpet av de neste fjorten dagene.

Deltager-landene står overfor store utfordringer hva gjelder å kutte klimagassutslipp, og har også motstridende interesser seg imellom.

Den siste uka har vertsnasjonen Storbritannia, som arrangerer møtet med Italia, forsøkt å dempe forventningene.

– Jeg er veldig bekymret for det kan gå galt, sa Storbritannias statsminister Boris Johnson for noen dager siden.

ARRANGØRENE: Italias statsminister Mario Draghi og Storbritannias statsminister Boris Johnson. Foto: Alastair Grant/PA Photos

Har tro på toppmøtet

– Jeg velger å være optimist. Alternativet er å sitte og se på en utforbakke, sier Støre.

– Du velger å være det, men du er ikke optimist?

– Jeg velger å være det. For jeg tror at med den holdningen, så er det mulig. Men det skjer ikke av seg selv og det må et krafttak til. Man kan bli nedslått når man ser hva som er der ute av motstridene interesser, sier Støre.

Leder regelforhandlinger

Med seg har Støre klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

– Vi skal gjøre vårt for å løfte ambisjonene, og planene for gjennomføring mer konkrete, sier Barth Eide.

VIL BLI KREVENDE: Espen Barth Eide vil få på plass et regelverk for kjøp og salg av utslippskutt. Foto: Aage Aune/TV 2

Sammen med Singapore skal Norge lede forhandlingene om artikkel 6 i regelboka for Parisavtalen - den såkalte markedsmekanismen. I dag finnes det ikke noe regelverk for hvordan man handler med utslippskutt mellom land.

– Det er det mest krevende som skal skje disse to ukene, sier Barth Eide.

Både på klimatoppmøtet i Katowice og i Madrid strandet forhandlingene på dette punktet. Et sentralt problem er dobbeltrapportering - at både landene som kjøper utslippskutt og landene som kutter, rapporterer inn dette som en del av sin innsats.

– Hvordan kan man sørge for at enhver kvote representerer et reelt utslippskutt og hvordan kan man sørge for at land snakker sammen når de melder inn sine klimamål? Der har vi et langt lerret å bleke, sier Barth Eide.