Bekreftet: Conte tar over Tottenham

Det bekrefter London-klubben på sin hjemmeside. Conte er ansatt frem til sommeren 2023.

– Jeg er ekstremt glad for å komme tilbake som trener og for å gjøre det i en Premier League-klubb som vil utfordre igjen. Jeg kan ikke vente med å ta fatt på arbeidet, sier Conte.

– Tottenham har utrolige fasiliteter og et av de beste stadionene i verden. Jeg kan ikke vente med å vise fansen og spillerne lidenskapen, mentaliteten og besluttsomheten som kjennetegner meg, sier han.

– I fjor sommer var bruddet mitt med Inter for ferskt. Jeg følte at det ikke var riktig tidspunkt å returnere til en trenerjobb. Men den smittende entusiasmen og besluttsomheten til Daniel Levy for å gi meg denne oppgaven ga mersmak. Når muligheten nå har oppstått, velger jeg å ta den med stor overbevisning, fortsetter han.

Conte tar over etter Nuno Espirito Santo, som fikk sparken mandag. Conte ga seg i Inter i mai etter uoverensstemmelser rundt transferpolitikken til Milano-klubben. Treneren ledet Inter til europaligafinalen i sin første sesong i klubben og seriegull i den andre. Før Inters ligagull hadde Contes gamleklubb Juventus vunnet Serie A ni år på rad.

Conte ville ifølge italienske medier styrke stallen etter gullet, men fikk i stedet beskjed om å gå ned i lønn og selge flere stjernespillere.

52-åringen fra Lecce har tidligere vunnet Premier League som Chelsea-manager. Tidligere har han blant andre vært trener for Juventus og det italienske landslaget.

– Kulturkrasj

Selv om Conte er en rå vinnertype, er han også en kontroversiell personlighet, som ofte kommer på kant med klubbene sine om han ikke får det slik han vil.

TV 2s sportskommentator Mina Finstad Berg sier i TV 2 Sportens Premier League-podkast at hun har vanskelig for å se en større kulturkrasj enn Conte og Tottenham.

– Du har en klubb i Tottenham som vil vinne med offensiv fotball, vinne med stil. Så har du en klubb som snubler når det gjelder som mest og har manglet kynisme, sier Berg.

– Så hentet de inn Mourinho og Nuno Espirito Santo, som begge står for defensiv trygghet. Og nå Conte, som står for mye av det samme. Det er få ting jeg tenker er en større kulturkrasj enn ham og Tottenham på den måten. For Conte handler det om å vinne, koste hva det koste vil. Han vil ikke skjønne noe om man sier at han ikke vant med pent nok spill.