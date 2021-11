Foreslår Olaug Bollestad til å lede KrF

Den siste tiden har Bollestad vært fungerende leder av partiet.

– Olaug Bollestad er en veldig dyktig og erfaren politiker med et stort engasjement for KrF. Hun er faglig sterk, folkelig og god på bygge laget. Jeg tror Bollestad vil være en samlende og god leder for KrF i den viktige tiden fremover, sier leder for valgkomiteen, Helga Marie Bjerke, i en pressemelding.

Bollestad er takknemlig for tilliten valgkomiteen viser henne.

– Jeg vil takke for tilliten fra valgkomiteen. Hvis landsmøtet viser meg den samme tilliten skal jeg gjøre mitt beste for å bygge KrF sammen med resten av ledelsen og KrF-laget nasjonalt, regionalt og lokalt.

Siden Bollestad er en av to nestledere i dag vil det bli en ledig nestlederposisjon, dersom landsmøtet velger henne som leder. Til denne posisjonen foreslår valgkomiteen Dag Inge Ulstein.

– Han kommer til å være en god ambassadør for viktig KrF-politikk fremover, sier Bjerke.

Innstillingen er enstemmig, men det er KrFs landsmøte som tar den endelige avgjørelsen om hvem det er som skal lede KrF.

Landsmøtet finner sted 13. november.