Caroline (16) blei gløymt – mista over to månadar med skule

Verken kommunen eller fylkeskommunen meinte ansvaret var deira. Konskvensen er at Caroline Bjerk (16) har gått glipp av over to månadar med skule.

Caroline Bjerk (16) skulle denne hausten ta steget frå ungdomsskulen til vidaregåande, saman med resten av klassekameratane frå grunnskulen.

– Ho hadde gleda seg til å starte på skulen i år og møte dei andre og vere med dei på skulen. Men det gjekk jo ikkje, seier pappa Robert Bjerk.

Caroline hadde fått plass på naturbruklinja ved Nordkapp vidaregåande skule og skulle etter planen starte 23. august. Men før skulestart fekk Robert beskjed om at det ikkje var noko vits i at Caroline møtte opp.

– Alt høyrtes så fint ut, alt som blei lagt fram om korleis dei skulle legge til rette for ho. Men så kjem dagen ho skal begynne på skulen, og så har dei ikkje assistent til ho, seier Robert.

SOSIAL: I to veker har Caroline Bjerk og pappa Robert vore ved rehabiliteringssjukehuset Vigør i Tromsø. Det er første gong sidan juni at Caroline får fagleg påfyll og aktivitetar med jamngamle og faglærte. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

– Trøst i iPad og TV

Caroline har Cerebral Parese og lett psykisk utviklingshemming. Ho har heile oppveksten vore avhengig av spesialundervising. Før ho skulle starte på vidaregåande i august tilrådde ein ny sakkyndig at Caroline skulle halde fram med å ha spesialundervising. I dokumenta som TV 2 har blitt vist, blei det også lagt vekt på at Caroline skulle, så langt det lot seg gjere, vere saman med medelevane på naturbruklinja.

– Ho er veldig glad i folk, og veldig lett å kome i kontakt med, seier Robert om dottera.

BESTEVENNER: Katja og Caroline er i same gruppe på Vigør i Tromsø, men bur langt frå kvarandre til vanleg. – Eg vil bli barne- og ungdomsarbeidar for å passe på at ikkje fleire står utan skuleplass slik som Caroline gjer, seier bestevenninna Katja. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Han har no vore heimeverande med jenta sidan august i år.

– Ho finn trøst i iPad-en og TV-titting. Og så tar vi nokre køyreturar og ser på ting, seier faren om kva kvardagen dei to siste månadane har gått til.

– Ho er i ein fase av livet kor vennskapsband blir nytt, kor ein skal gå på klubb eller kino med venner og dra på overnatting hos venniner, og kanskje bli forelsa. Ikkje berre bli sittande heime med foreldre og besteforeldre, seier Robert.

FAMILIEN: Det er stort sett den lille familien Caroline, Robert og bestemor Hilja som har vore saman dei to siste månadane. Opphaldet i Tromsø var eit etterlengta avbrekk for begge to. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Uavklart ansvar

Naturbruklinja Caroline skulle begynne på i heimkommunen Båtsfjord er ein del av LOSA-avdelinga til Nordkapp vidaregåande skule som ligg i Honningsvåg kommune.

LOSA står for «Lokal opplæring i samarbeid med arbeidslivet» og er eit opplæringstilbod i Finnmark for dei elevane som ønsker å ta første året på vidaregåande i heimkommunen, slik at dei slepp å flytte heimefrå.

Sjølv om vidargåande opplæring er eit fylkeskommunalt ansvar, meiner utdanningssjef for Øst-Finnmark i Troms og Finnmark fylkeskommune, Margun Blix, at det i alle år har vore LOSA-kommunane sitt ansvar å søke etter assistent, og at det fram til no ikkje har vore problem med det.

– Men vi ser imidlertid at avtalen med LOSA-kommunane ikkje innheld spesifikt ansvar for kven som skal handtere dette, det tar fylkeskommunen kritikk for, skriv Blix i ein e-post.

Ho lovar no at fylkeskkommunen skal gjennomgå avtalen.

OPPGITT: Robert Bjerk føler ikkje han har fått ei skikkeleg forklaring på kva som skjedde då Caroline ikkje fekk assistent ved skulestart. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Ingen søkte etter assistent

Oppvekstsjef i Båtsfjord kommune, Bernt Eirik Sandtrøen, meiner derimot at det alltid har vore fylkeskommunen sitt ansvar, og kallar situasjonen til Caroline skandaløs.

– Vi blei kontakta 31. mai, 20 dagar før jenta var ferdig på skulen, og blir fortalt at det er vårt ansvar å søke etter assistent. Men det er ikkje kommunen som har ansvar for den vidaregåande opplæringa, seier Sandtrøen.

Det uavklarte ansvaret resulterte i at ingen søkte etter assistent til Caroline.

LØYSING I SIKTE: Bernt Eirik Sandtrøen seier at det kan sjå ut som situasjonen ved LOSA i Båtsfjord kan løyse seg etter at TV 2 tok kontakt. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Sandtrøen seier kommunen hadde ute ei generell utlysing for assistentar i grunnskulen i vår.

Må flytte

Då ingen fekk tak i assistent til Caroline til skulestart, blei ho tilboden plass som lærekandidat ved Båtsfjord Service 20. september, men også der mangla dei assistent og måtte lyse ut før ho kunne starte.

– Eg syntest ikkje det tilbodet var godt nok, eg ønsker at ho skal vere elev ved ein vidaregåande skule, slik ho blei lova, seier Robert, som meiner dottera skal ha den spesialundervisinga ho er blitt anbefalt frå sakkyndig.

Robert tok i staden for kontakt med Tana vidaregåande for å høyre om Caroline kunne få plass ved naturbruklinja der. Det fekk ho, og 8. november kan Caroline endeleg begynne på vidaregåande, ho også.

– Der har dei faglærte folk, og ho får treffe jamngamle, seier Robert.

Til neste år var planen uansett at Caroline skulle starte i 2. klasse i Tana. Men skulen ligg halvannan time frå Båtsfjord, og den lille familien blir nøydd til å flytte eitt år tidlegare enn planlagt.

– Det er forferdeleg trasig, men Caroline kan jo ikkje sitte heime lenger, seier Robert.