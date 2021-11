Cleo (4) forsvant fra familiens telt for to uker siden - nå utloves milliondusør

Over to uker er gått siden fireåringen forsvant fra familiens telt. Nå slår politiet ned på anklager mot jentas foreldre i sosiale medier.

Cleo Smith (4) var på telttur med familien i Vest-Australia da hun forsvant natt til lørdag 16. oktober.

Ifølge The Guardian ble hun sist sett av moren og stefaren rundt klokka 01.30. Da foreldrene våknet klokka 06.30 skal hun ha vært borte fra teltet.

Cleo skal ha sovet rett ved siden av lillesøsteren Isla, og både Cleo og soveposen hennes var borte da moren våknet. Glidelåsen til teltet skal ha vært så høyt oppe at det ikke ville være mulig for Cleo å åpne den selv.

Anklager foreldrene

Fungerende politimester Col Blanch slår nå ned på anklager som rettes mot foreldrene på Facebook.

PYSJAMAS: Politiet har gått ut med bilde av en pysjamas, identisk den som Cleo hadde på seg da hun forsvant. Foto: Western Australia Police

Ifølge Perth Now er kommentarene på moren, Ellie Smith, sin Facebook-profil stort sett støttende og positive, mens saken er en annen for profilen til stefaren, Jake Gliddon.

Enkelte skal ha kommentert at foreldrene ikke så triste nok ut i sine medieopptredener, mens andre foreslår at foreldrene selv kan ha noe med Cleos forsvinning å gjøre.

– Foreldrene har vært ingenting annet enn hjelpsomme. Vi har jobbet veldig tett med dem. De har sluppet oss inn i hjemmet sitt, bilene sine, telefonene sine, alt, sier politimester Blanch.

Ifølge ham er det standard prosedyre å etterforske alle som hadde tilknytning til stedet, og foreldrene er ikke siktet i saken. Blant annet har de gjennomsøkt huset etter tegn på en potensiell forfølger, uten hell.

– Verken jeg eller Jake kunne gjort noe for å skade datteren vår, sa moren nylig i et TV-intervju.

Utlover milliondusør

Det er utlovet en dusør på nesten 6,5 millioner norske kroner til den som kommer med informasjon som gjør at politiet løser saken.

– For hver time som går med en fireåring i disse forholdene - hvor det er begrenset vannforsyning, varmt og begrenset med ly - øker bekymringen, har politiinspektør Jon Munday tidligere sagt.

Mistenkelig bil

I ukene etter forsvinningen har lokalt politi, nasjonale drapsetterforskere og rettsmedisinske etterforskere brukt store ressurser i leteaksjonen. Helikoptre og droner er også tatt i bruk.

SOVEPOSE: Både Cleo og soveposen hun lå i, var borte fra teltet lørdag morgen. Soveposen var lik den avbildede. Foto: Western Australia Police

Politiet er spesielt interessert i å identifisere føreren av en bil som ble observert kjørende bort fra campområdet mellom klokka 3 og 3.30 samme natt som Cleo forsvant.

Leter i søppelkasser

Politiet har foreløpig ingen siktede i saken. Cleos biologiske far har vært i kontakt med politiet, men mistenkes ikke å ha noe med forsvinningen å gjøre.

Australske medier melder at politiet skal ha fått meldinger om over 200 observasjoner av Cleo, uten at det har tatt etterforskningen videre.

Sydney News Today skriver at politiet har gått til det skrittet å lete gjennom søppel fra interessante områder, for å lete etter mulige hint.