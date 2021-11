Kasper Wikestad gir seg i TV 2 – klar for ny jobb

Kasper Wikestad gir seg som fotballkommentator i TV 2. Nå går ferden videre til NENT, som neste år tar over rettighetene til Premier League.

Søndag kommenterte 45-åringen sin siste kamp for kanalen, da Norwich tapte 1-2 for Leeds. Allerede tirsdag denne uken starter Wikestad i sin nye jobb i NENT.

– Jeg er ekstremt takknemlig for alt jeg har fått være med på i tiden min i TV 2. Det å kunne være så lenge på et så bra sted med så bra folk og fantastisk idrett. Jeg kan trykt si at TV 2 har blitt en del av min identitet, sier en litt gråtkvalt Kasper Wikestad til TV 2.

Etter nesten 12 år og 12 sesonger med Premier League-fotball for kanalen, gikk 45-åringen ut TV 2-dørene for siste gang søndag kveld.

– Det føltes både rart og spesielt. Det var TV 2 som hentet meg inn og ga meg sjansen. Til tider ble jeg kastet ut på dypt vann, men de var alltid der til å støtte meg. Det kommer jeg aldri til å glemme og er utrolig glad for, fortsetter han.

Tirsdag starter Wikestad i NENT, som har sikret seg Premier League-rettighetene fra 2022 til 2028. Men før den tid, skal 45-åringen i samspann med Andreas Stjernen, dekke hopp. Oppstart er om tre uker.

– Det er flere grunner til at jeg valgte å gå ti NENT.

