28. januar 2011 ble Luis Suárez hentet fra nederlandsk fotball til Liverpool. 111 mål på 159 kamper for Ajax gjorde at 230 millioner kroner ble lagt på bordet.

– Da jeg gikk til Liverpool, husket jeg at dette var et lag jeg spilte med på Playstation, sier Suárez.

Møtet med Liverpools supportere ble kjærlighet ved første blikk. I debuten, mot Stoke på Anfield, scoret uruguayaneren sitt første av 82 mål for klubben.

DEBUTEN: Luis Suárez overlister Stoke-keeper Asmir Begovic. Liverpool vat kampen 2-0 i 24-åringens debut. Foto: Phil Noble

– Enhver fotballspiller, ethvert barn, tenåring vil spille der. Jeg fikk muligheten til å oppfylle en drøm, og jeg følte kjærligheten fra fansen fra første sekund.

Selv om Liverpool hadde fått en scoringsmaskin på topp, var ikke det ensbetydende med suksess. I Suárez første sesong ble scouserne nummer åtte i Premier League, sesongen etter nummer syv.

– Det er sant at vi hadde et par år der vi ikke presterte så godt som vi ønsket. Men fansen så min lidenskap - det var derfor vi fikk det forholdet vi fikk. Kjærligheten oss i mellom var gjensidig.

2013/2014-sesongen skulle bli av et annet kaliber. Luis Suárez dunket inn mål etter mål, og ble ligaens toppscorer med 31 nettkjenninger.

– Jeg prøvde alltid å gjøre mitt beste, og vi klarte å kvalifisere oss til Champions Leauge.

Vinnerskalle

Men The Kop skulle aldri få oppleve måljegeren jage scoringer for Liverpool i den gjeveste klubbturneringen. Avslutteregenskapene var ønsket i Katalonia og juli 2014 signerte Suárez for Barcelona.

Personligheten og lysten til å vinne fotballkamper tok uruguayaneren med seg sørover.

– Jeg mener at hver eneste gang en spiller går på banen, må man gi alt for klubben man representerer. Supporterne legger merke til lidenskapen, ambisjonene man har for å oppnå suksess. De ser at man kjemper for hver ball, sier Suárez.

FRYKTET TRIO: Luis Suárez, Neymar og Lionel Messi herjet på topp for Barcelona. Her feirer trioen en av utallige scoringer på Camp Nou. Foto: Albert Gea

Ingen kan beskylde Suárez for ikke å ha ryggdekning for det han sier. Som en del av den magiske og ikke minst fryktede trioen MSN (Messi, Suárez og Neymar) herjet spydspissen, både i Spania og på kontinentet.

Med 195 mål og 113 målgivende pasninger, fordelt på 283 kamper, var Suárez en særdeles viktig bidragsyter i Barcelonas fire La Liga-titler, fire Copa del Rey-triumfer, samt seieren i Champions League våren 2015.

I alle turneringer, og i hver eneste kamp har Luis Suárez gitt jernet. Av og til har det blitt for mye av det gode.

34-åringen har tatt jafs av motstandere ved to anledninger, og han har forsøkt å få dommer til å blåse for hands på motstanders keeper. Men, heldigvis, både for fotballspilleren selv og de som heier på ham, har han alltid levert strålende spill.

– Det har alltid vært min innstilling som spiller - Du kan spille bra eller du kan ha en elendig dag på jobb, men så lenge fansen ser at du gir alt, at du aldri gir opp, så respekterer de det.

Tilbake til Anfield

Nå venter et gjensyn med den gamle arbeidsgiveren for Suárez. Liverpool festet et solid grep om gruppe B med 3-2-seier over Atlético Madrid i Madrid forrige runde, men 34-åringen har tro på et godt resultat mot formlaget.

MATCHVINNER: Mohamed Salah jubler for 3-2-scoringen i Madrid. Foto: Gabriel Bouys

– Vi vet at de har noen svakheter som vi kan utnytte. Det må vi klare i neste kamp.

–Om fotball er din lidenskap og man har en vinnerskalle, så må man fortsette å jage seirene. Man må krige i ligaen og fortsette å kjempe for å vinne Champions League, sier en offensiv spydspiss.

Atlético begynner å få en respektabel historie i den gjeveste klubbturneringen. Siden våren 2014 har laget spilt tre semifinaler, kommet seg til to finaler, men tapt begge. Nå handler det om å gå helt til topps.

– Det er mentaliteten her hos oss. Alle i klubben er villige til å gjøre alt vi kan til å oppnå disse viktige målene.