Panzanella - italiensk brødsalat

Gjør tørt brød digg igjen! Lag krutonger av brødet og smell sammen en deilig italiensk brødsalat. Panzanella kan varieres i det uendelige – her har du en variant med tomat, agurk persimon og oliven. Server som den er, eller sammen med saftig kylling. Fargerikt, friskt, chrunchy og godt!

Oppskriften er fra gjestekokk Britt Marlene Kasin fra MatPrat.

Dette trenger du til 4 porsjoner:

1 boks cherrytomat

1 agurk

1 persimon

1 rødløk

Krutonger av ¼-½ brød (se egen fremgangsmetode under)

Ca. 20 kalamataoliven

2 mozzarella (á 125 g)

2 ss god olivenolje

1 ts balsamicosirup

0,5 ts flaksalt

0,25 ts kvernet pepper

4 stilker frisk basilikum til pynt

4 stk. kylling lårfilet/overlår av kylling uten ben, eventuelt rester av ferdigstekt kylling

Slik gjør du:

Del cherrytomat i to, kutt opp agurk og persimon i store biter, og skjær rødløk i tynne skiver. Anrett de kuttede grønnsakene på et stort serveringsfat eller i en dyp bolle sammen med krutongene og oliven. Kutt eller riv mozzarella i mindre biter. Anrett osten over salaten. Drypp over en god olivenolje, balsamicosirup og krydre med flaksalt og nykvernet pepper. Pynt eventuelt med frisk basilikum.

Krydre lårfiletene med salt og pepper og stek dem i 2 minutter på hver side i middels varm panne med olje eller margarin. Etterstek på lav varme under lokk i 4 minutter.

Tips: Har du rester av ferdigstekt kylling? Riv kjøttet i mindre biter, og bland inn i salaten.

Hjemmelagde brødkrutonger

Gjør tørt brød digg igjen! Brødkrutonger er supert å lage for å bruke opp daggammelt brød, samtidig som du tar salaten eller suppen til et nytt nivå.

Ingredienser

½ brød, gjerne landbrød

3 ss olivenolje

1 ts salt

0,25 ts kvernet pepper

1 ss friske urter, for eksempel basilikum, oregano eller timian.

Slik gjør du:

Skjær brødet i skiver og deretter i små terninger. Bland sammen olje, salt, pepper og urter i en bolle. Vend brødet i blandingen. Ha brødterningene på bakepapirkledd stekebrett og stek i ovnen på 180 grader i ca. 15 minutter, eller til brødkrutongene er sprø.