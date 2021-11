Åtte kvinner forteller: Slik endret koronavaksinen menstruasjonen

TV 2 har kartlagt opplevelsene til over 200 kvinner som forteller om endringer i menstruasjonen etter koronavaksinen.

Også Folkehelseinstituttet (FHI) og Legemiddelverket har fått svært mange slike meldinger - og sier det er første gang i Norge etter en vaksine.

Legemiddelverket har til nå behandlet 1264 meldinger om menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen. 99 av dem er klassifisert som alvorlig.

Lege Lill Trogstad hos FHI sier hun forstår at mange som opplever dette er bekymret.

– Det viktig for oss å formidle at vi ikke har noen holdepunkter for at dette er farlig eller fører til permanente endringer, sier Trogstad.

Her er åtte utvalgte historier fra TV 2s kartlegging - med kvinnenes egne ord. TV 2 har sett bekreftelse på at disse kvinnene har tatt koronavaksine.

Mensen kom som en eksplosjon Marianne Randen (30), hjemmeværende, Otta.

Jeg har alltid hatt litt smerter, som er litt vondt første dagen, men så går det over. Dette er ekstremt.

Det er vanskelig å ligge, det er vanskelig å sitte, det er vanskelig å gå. Jeg ligger og vrir meg eller setter meg i rare sittestillinger. Det går ikke med trange jeans, så jeg bruker jeg kun løse klær som ikke strammer.

Jeg har alltid hatt punktlig menstruasjon – akkurat på den datoen det skal.

Etter første dose i juni, fikk jeg menstruasjonen tre dager for tidlig. Mensen kom som en eksplosjon. Det var kjempemasse blod og veldig vondt. Jeg verker i kroppen, og er en stikkende smerte, spesielt i underlivet. Jeg har aldri opplevd noe sånt før.

Jeg tar Ibux og Paracet hele tiden. Jeg har til og med prøvd Tramadol, som er et langt sterkere smertestillende. Jeg ble helt desperat.

Da jeg var hos legen og spurte om smertene var normalt, svarte hun at det sikkert skyldes at jeg tok ut spiralen tidlig i vinter. Men syklusen var helt punktlig frem til sommeren og vaksinen. Jeg har prøvd å tracke eggløsning, men nå er den helt på bærtur. Jeg er aldri forberedt.

Jeg har alltid kunnet spå mensen på timen Vilde Ronge Andersen (38), butikkmedarbeider, Hokksund

Jeg har alltid kunnet spå mensen på timen, og den varer som regel i fem dager. Slik har det vært i alle år.

Jeg har brukt menstruasjonsappen Flo i tre år, og den er helt fabelaktig. Den viser når jeg har eggløsning og når jeg skal få mensen. Den har vist riktig i mange år, og det er derfor jeg har kunnet sammenligne med syklusen etter vaksinen.

Det var etter andre dose at menstruasjonen ikke kom når den skulle. Da fikk jeg mensen tre dager for tidlig og helt uten at jeg merket det i forkant. Og det var som at det sa pang. Jeg blødde en god del de to første dagene, men så avtok det raskere enn det pleier. Jeg ble jo litt bekymret.

Mensen kommer fortsatt ikke som den skal. Den er mellom en og tre dager for sen, og det er jeg ikke vant til.

Det har vært kaos siden mai Isabel Nylund (20), helsefagarbeider, Bergen

Jeg har hatt p-stav i litt over et år, og har siden jeg satt den inn, ikke hatt mensen.

Etter jeg fikk andre dose i mai, så begynte jeg plutselig å blø igjen. Siden da har den vært utrolig uregelmessig. Jeg har blødd i to dager, så har det stoppet i en uke og så har det vært to uker sammenhengende igjen.

Jeg har null kontroll og det har vært kaos siden mai.

Det er veldig slitsomt at jeg alltid må ha med meg bind eller tamponger uansett hvor jeg skal. I bilen har jeg også alltid med meg et skift, i tilfelle jeg skulle få mensen uten å merke det. Spesielt på jobb kan dette bli et problem.

For meg har likevel det verste vært bekymringene. Jeg overtenker mye, men mitt verste mareritt er å bli steril.

Jeg har prøvd å få henvisning til gynekolog i to måneder, men jeg har foreløpig ikke fått time. Heldigvis skal jeg til legen min snart.

Jeg redd for hva som skjer med kroppen Jeanette Ellefsen Ingvaldsen (36), helsemedarbeider, Fauske

Datteren min ble til med prøverør, fordi vi hadde problemer med å bli gravid. Det var en lang kamp. Den dagen vi ønsker oss flere barn, er jeg redd for at det skal bli enda mer problematisk enn med datteren vår.

Nå er jeg redd for hva som skjer med kroppen min.

Før vaksinen blødde jeg ikke noe særlig ved menstruasjon. En uke etter andre dose var det akkurat som om noen stakk hull på livmoren min. Det sildrer nesten som vann, og mensen skal jo ikke være sånn?

Jeg frykter at dette kan gjøre det vanskelig å gi datteren vår et nytt søsken.

Smertene gjør meg også utrolig sliten, hver eneste dag. Å kalle smertene for rier er det nærmeste jeg kommer en sammenligning. Jeg må ta en del smertestillende, fordi jeg har en jobb som krever at jeg er fullt tilstede for pasientene mine.

Hunden min har vært en trøst. Han får meg ut av huset, selv når jeg har vondt. Noen ganger tenker jeg at han nesten fungerer som Paracet.

Jeg har vært hos gynekolog og lege, og de sier alt ser fint ut.

Foto: Ingvild Gjerdsjo Jeg kan ikke lenger gå i svømmehallen med sønnen min Tine Madelen Johansen (26), pedagogisk medarbeider, Drammen.

Jeg synes det er vondt å ikke kunne planlegge hverdagen min. Jeg kan ikke lenger gå i svømmehallen med sønnen min, slik vi ofte gjorde før.

Før vaksinen hadde jeg helt vanlig menstruasjon, som alltid kom på tiden. Blødningene mine varte alltid i fire-fem dager, og har alltid vært regelmessig. Nå har regelmessig fått en ny betydning, for nå blør jeg annenhver uke.

Jeg får mye hodepine og blir sliten. Det er ikke normalt å blø så mye. I tillegg går det nesten ut over økonomien. Jeg har aldri før kjøpt så mye bind og tamponger.

Da jeg forsøkte å google, fant jeg kun én eneste artikkel om at et par kvinner i overgangsalderen hadde opplevd å få blødninger igjen etter koronavaksinen. Jeg får følelsen av at de ikke engang har lyst til å undersøke dette videre.

Nå har jeg bestilt legetime, for jeg er bekymret for hva dette har gjort med kroppen min.

Foto: Stein Roar Leite Det var én måned med helvete Siv Andrea Gulaker (24), lektorstudent, Trondheim.

Jeg er opptatt av at folk ikke skal skremmes av min historie. Jeg angrer ikke på at jeg tok koronavaksinen, og hadde tatt det samme valget på nytt. Men jeg er utrolig opptatt av at kvinnehelse skal tas på alvor.

Helt siden jeg var 12 år har jeg slitt mye med mensensmerter. Det har gjort at jeg alltid har valgt å hoppe over menstruasjonen, og de siste årene har p-plasteret vært redningen. Det har gjort at jeg ikke har hatt mensen i det hele tatt.

Men to dager etter at jeg tok vaksinen i sommer fikk jeg plutselige, store blødninger. Det gjorde ekstremt vondt, så vondt at jeg flere ganger måtte legge meg i fosterstilling på baderomsgulvet. Slike smerter har jeg aldri opplevd før.

Jeg fant ikke informasjon noe sted. Jeg googlet livmorhalskreft og spontanabort, for smertene og blødningene var skremmende vonde. Det hele varte i en måned, og det var en måned med helvete.

Jeg klarte ikke å være på skolen eller jobben. Det gikk i varmepute, ibux og paracet. Jeg hadde ikke energi, så jeg la meg bare til å sove.

Foto: Stein Roar Leite Jeg måtte kjøpe bind for første gang på seks år Chatharina Rolseth (54), jobber innen eiendom, Trondheim.

For meg var det en helt fantastisk opplevelse å komme i overgangsalderen. Jeg slapp menstruasjonen og slapp å føle meg dårlig. Det var som å få et nytt liv.

Derfor fikk jeg litt panikk da jeg plutselig begynte å blø igjen i sommer. Jeg var på ferie i Kjerringvik i Sandefjord og måtte plutselig, for første gang på seks år, løpe på butikken for å kjøpe bind.

Så begynte tankene: Har jeg fått underlivskreft? Jeg prøvde å lese om det på nettet, men fant ingen informasjon.

Så fort jeg kom hjem fra ferie, bestilte jeg time hos gynekologen. Jeg var der tidlig på dagen, men fikk likevel beskjed om at jeg var tredje kvinnen den morgenen med samme problem.

Jeg var også hos fastlegen og tok blodprøver. Alle prøvene viste seg å være fine, men det var en skremmende opplevelse. Jeg ønsker ikke å gå tilbake til ungdommen igjen.

Jeg hadde menstruasjon fire ganger på seks uker. Det var ganske likt slik jeg hadde menstruasjon før, og jeg blødde tre til fire dager hver gang.

Etter andre dose skjedde det heldigvis ikke igjen.

Foto: Frode Sunde Jeg var ikke forberedt på at den skulle bli sett av så mange Emilie Birkeland (20), medarbeider i Agilia, Halden.

Jeg la ut en Tiktok om det, men jeg var ikke forberedt på at den skulle bli sett av så mange.

Jeg har en p-stav i armen og har vært heldig som hverken har vært plaget med mye menstruasjon eller smerter. Vanligvis får jeg mensen en gang i halvåret, og da er det bare litt. Så tok jeg vaksinen.

Da var det som et fossefall. Jeg blødde gjennom alt av bukser og fikk heftige smerter. Det var som at en demning brast.

Jeg vet at det er normalt for mange kvinner å blø mye og oppleve smerter, men for meg er det ikke det. Jeg ble veldig bekymret for at noe var galt med kroppen min.

Jeg bestemte meg for å legge ut en video på Tiktok om hva jeg hadde opplevd. Folk begynte å tagge hverandre og legge igjen kommentarer. Flere sendte melding til meg og sa at de var takknemlig for at jeg hadde tatt det opp. Det tok rett og slett litt av.

Videoen har nå over en halv million sidevisninger. Etter jeg fant ut at det var flere som kjente seg igjen, så fant jeg litt ro. Bekymringene ble litt mindre.

Dette sier FHI

FHI har fått muligheten til å kommentere kvinnenes fortellinger. De ønsker ikke kommentere enkeltsaker, men sier de generelt er positive til at opplevelsene kommer frem.

– Dette er viktige historier, så jeg synes det er flott at disse kommer frem. Det er viktige signaler kvinnene rapporterer, som vi tar på største alvor, sier lege Lill Trogstad hos FHI til TV 2.

FHI tror ikke mensforstyrrelsene vil vedvare og bli permanente.

– Hvordan kan dere si det med sikkerhet?

– Så langt er det ingenting som tyder på det. Det er viktig for oss å være transparente om det vi vet, samtidig som vi ikke skal skremme. Vi ønsker å gi troverdig informasjon, og holder ikke noe tilbake.

ALVOR: Lege Lill Trogstad i FHI tar kvinnenes historier på alvor. Hun leder FHIs studie om menstruasjonsforstyrrelser og koronavaksinene. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Flere kvinner uttrykker bekymring knyttet til egen fertilitet.

FHI sier at de er sikre på at vaksinen ikke fører til spontanabort, basert på en fersk, norsk undersøkelse. De sier også at vaksinen ikke påvirker kvinners mulighet til å bli gravid, og viser der til internasjonale studier.

– Tre internasjonale studier har undersøkt vaksinerte, uvaksinerte og kvinner som har gjennomgått korona, og deres muligheter for å bli gravid. Det er ingen tegn der, til at fertiliteten skal være påvirket av disse vaksinene, sier Trogstad.

FHI skal nå følge opp 60.000 kvinner i alderen 11 til 80 år, for å kartlegge blødningsmønstrene. Dette skal gi sikre svar på om menstrøbbelet faktisk skyldes vaksinen, ettersom uregelmessige blødninger er utbredt.

Har du opplevd menstruasjonsforstyrrelser etter vaksinen? Eller er du kanskje helsepersonell og har kjennskap til problematikken?