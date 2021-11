Her blir det snø denne uken

Til tross for at vi er inne i den siste høstmåneden kan vinterskoene trygt få stå på loftet også den kommende uken, dersom du bor sør for Trøndelag. Der er det nemlig ingen tegn til snø eller minusgrader med det første.

Hele den kommende uken byr på mildvær for Sør-Norge. Tirsdag blir det regnbyger gjennom dagen som kan avta utover kvelden, samt frisk bris langs kysten.

Temperaturene holder seg imidlertid opptil 10 grader på Østlandet, og opptil 12 grader på Vestlandet.

Aller varmest blir det i Midt-Norge, hvor det er muligheter for opptil 14 grader på det varmeste, i tillegg til strålende sol.

– Det er mildt til å være november, sier meteorolog i Storm Geo, Trine Jonassen.

Hvitt i nord

Hun forteller at mildværet er forbeholdt sørligere deler av landet, for i nord blir det mer vinterlige forhold. Tirsdag begynner med både sludd og snø på starten av dagen, før det blir oppholdsvær.

Finnmark kan også få sterk kuling utsatte steder, mens det onsdag stort sett blir oppholdsvær i Nord-Norge.

Mot slutten av uka daler temperaturene igjen, og meteorologen mener det vil påvirke nedbøren nord i landet både torsdag og fredag.

– Det kan komme som sludd og snø mot slutten av uka, så det blir kanskje mer hvitt i nedbøren, forteller hun.

Om nedbøren faller som snø eller sludd vil avhenge av temperaturen, som kan variere ulike steder.

Ingen snø i sikte

Også Vestlandet og Midt-Norge får nedbør fredag, men her faller dråpene som regn.

På Østlandet blir det stort sett oppholdsvær rett før helgen, men også her blir temperaturene lavere mot ukesslutten.

Enn så lenge er det kun Nord-Norge som kan glede seg over snøfall. Når det blir snø også for sør-, øst-, og vestlendinger er foreløpig usikkert, men ifølge meteorologen er det ikke tegn til julestemning med det aller første.

– Det er fortsatt usikkert, så det er ikke noe å slå fast enda. Det blir ikke noe de neste dagene i alle fall, sier Jonassen.