Vegard Hansen varsler bråk om Flint-protest tas til følge

Lørdag måtte John Arne Riise og Flint ta den tunge veien ned i 4. divisjon, etter å ha tapt 1-2 hjemme mot Oppsal samtidig som alle andre resultater gikk imot dem.

Med dramaet var ikke over: Kort tid etter kampslutt varslet Flint protest, etter at motstander Oppsal hadde endret på den innmeldte lagoppstillingen sin da kampen begynte.

– Vi mener de da har gjort et bytte, og i så fall har de byttet en spiller for mye i kampen. Vi har sjekket med Rune Pedersen i fotballforbundet, og fått beskjed om at det er grunnlag for protest, sa styremedlem Kjell Christian Andersen til Tønsberg Blad.

TUNG LØRDAG: John Arne Riise på sidelinja under lørdagens kamp mot Oppsal. Foto: Sigve Kvamme

Mjøndalen spilte på resultat

Dersom Flint tilkjennes seieren mot Oppsal, får det store konsekvenser for Mjøndalen 2. De reddet plassen med et nødskrik etter 1-1 mot Pors lørdag og havnet på den siste trygge plassen i Norsk Tipping-ligaen avdeling 2.

Hovedtrener for førstelaget, Vegard Hansen, er også sterkt involvert i klubbens annetlag. Og han varsler storbråk om Mjøndalen som en uskyldig tredjepart plutselig skulle havne på nedrykk på overtid av overtiden.

– Jeg vil ikke uttale meg om protesten til Flint. Men jeg antar at det er totalt uaktuelt at vi plutselig skal gå ned fordi noe skjer der. Sånn kan det ikke være. Vi spilte kampen, og det er en grunn til at alle kampene starter likt i siste runde. De siste minuttene spilte vi på resultat. Det er sånn man gjør i siste serierunde. Om Flints protest skulle få konsekvenser for oss, da får forbundet en ny sak i fanget. Da kommer vi på banen, det kan jeg love deg. Det ville blitt veldig urettferdig, sier Hansen.

For ham går det en klar grense på hvorvidt et eventuelt regelbrudd har betydning for kamputfallet eller ei. Oppsal brukte ikke en spiller som ikke var spilleberettiget mot Flint, men har like fullt gjort en formell feil.

– Vi har vært i en situasjon en gang hvor det var grunnlag for at vi kunne protestere, men der vi mente det ikke hadde innflytelse på resultatet. For eksempel mot Kristiansund, der en motspiller som ble utvist spilte noen minutter uten å gå av. Vi tenkte at det ikke var grunnlag for å ta saken videre. Når det ikke har vært en kampavgjørende ting, har vi ikke gjort det, sier Hansen.

Han tror Oppsal i verste fall får en bot etter den formelle feilen de gjorde mot Flint.

– Min erfaring er at det blir en bot. Men ikke noe som gir omkamp eller poengtrekk. Jeg har ikke ligget våken på nettene på grunn av det her. Det kan ikke bli sånn at dette skal få så store konsekvenser.

– Du har kanskje større bekymringer med tanke på at dere ligger under streken med førstelaget?

– Jo, men samtidig var det veldig viktig for oss å holde annetlaget i 3. divisjon, som klubb. Nå er vi ferdig med akkurat den biten, i våre øyne, sier Hansen.

– Vanskelig å ta inn følelser



TV 2 har i formiddag vært i kontakt med både Flint og NFF. Juridisk rådgiver i forbundet, Emil Waters, sier de vil kikke på saken på mandagsmøtet som starter klokka 12.

Trolig vil de kun innhente informasjon og en redegjørelse fra Oppsal før de sender saken over til Doms- og sanksjonsutvalget.

Styremedlem Kjell Christian Andersen i Flint sier det var klubbens sportskoordinator som reagerte på uregelmessighetene i Oppsals lagoppstilling.

– Han la merke til det faktum at en spiller som sto som innbytter da kamprapporten formelt ble levert, hadde startet kampen. Og han som startet kampen sto som innbytter. Dommer hadde ikke fått beskjed om dette. Spilleren var spilleberettiget, men i det 57. minutt ble disse to spillerne byttet igjen. Da tråkkes det over en grense, ettersom Oppsal brukte alle fem byttene. Vi tolker det som skjedde i forbindelse med kampstart som et sjette bytte, sier Andersen.

– Har dere noen moralske betenkeligheter med eventuelt å få tilkjent seieren, hvis det samtidig får store konsekvenser for en uskyldig tredjepart?

– Det er alltid vanskelig å ta inn følelser og sånne ting. Her er det begått en formalfeil, og det er det man må forholde seg til. Hadde vi oppdaget noe slikt midt i en sesong, ville man også påpekt feilen. Så da er det det som styrer prosessen. Forbundet tar avgjørelsen til slutt her, og vi forholder oss nøytralt til det, sier Andersen.