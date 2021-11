Statens vegvesen driver en omfattende kontrollvirksomhet på norske veier. Mye gjøres ved de faste kontrollstasjonene. Men også grenseovergangene er viktige i dette arbeidet. Her gjelder det å få stoppet og luke ut de som ikke følger reglene, før de kjører inn i Norge.

Aller mest trafikk går over Svinesund. Og her kommer kontrollørene over litt av hvert.

Fredag og søndag rullet 168 tunge kjøretøy over kontrollplassen. 38 av disse fikk en nærmere sjekk. Av disse fikk 22 pålegg grunnet mangler og 19 fikk kjøreforbud.

En transport av farlig gods fra Estland fikk bruksforbud etter at det ble avdekket at mye personlig sikkerhetsutstyr manglet og lasten ikke var ikke tilstrekkelig sikret.

Hjertesukk

Et svensk modulvogntog fikk på sin side bruksforbud etter at lasten hadde veltet og lå og presset mot kapellsiden.

Kanskje ikke verdens beste sikring... Foto: Statens vegvesen.

Kontrollørene kommer i det hele tatt over mye dårlig sikring av last, noe som strengt tatt burde vært ganske unødvendig.

Dette avstedkommer også et hjertesukk i rapporten fra Svinesund, med denne kommentaren til en lastestropp som er ganske hjelpeløst plassert, mens det er gode festekroker rett i nærheten:

– Et kjempeeksempel på «hvorfor gjøre det enkelt for seg selv når man kan gjøre det vanskelig».

Tabben kostet sjåføren over 70.000 kroner

Her har lasten veltet – og presser mot kapellsiden. Foto: Statens vegvesen.

Tungt og dyrt

Et polsk modulvogntog fikk for øvrig bruksforbud for manglende lengdemarkering (25,25 meter skilt), dårlig lastsikring, skadede stropper og graverende feil på en av hengerens luftfjæringssystem. Her var lufttanken i ferd med å falle av.

Vi tar også med at en dumper ble stoppet på mobil kontroll. Ved sjekk av vekten, viste det seg at den var lastet med 3,5 tonn over tillatt totalvekt.

Dette resulterte i et overlastgebyr på 13.250 kroner og bruksforbud inntil forholdet var rettet.

Denne tåler tunge last, men 3,5 tonn over maks totaltvekt er likevel i overkant. Foto: Statens vegvesen.

