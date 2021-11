Slaktet seg selv etter OL. Grunnen til fiaskoen var tøff å innrømme

Henrik Christiansen skuffet under OL i Tokyo. I ettertid mener han at han kunne sett det komme.

Men EM på kortbane i Kazan åpnet med en opptur tirsdag. På 400 meter fri svømte Christiansen kontrollert inn til 2. plass i sitt heat med tiden 3.40.85.

Det var tredje best tid av alle i semifinalen, og sikret ham finaleplass.

Det er gått fire måneder siden Henrik Christiansen røk ut av forsøksheatet på 1500 meter fri under OL i Tokyo med et smell. Det satte sluttpunktet for lekene som svømmeren ga karakteren én av ti og karakteristikken «dritt, møkk og elendig».

– Jeg har ikke noe godt svar, dessverre. Jeg skulle ønske jeg hadde det, sa Christiansen om hvorfor det gikk som det gikk.

I forkant av lekene uttalte han at personlige rekorder var målet. For ham ville det også gitt edelt metall.

Christiansen reiste fra OL i Tokyo vel vitende om at hans personlige rekord på 800 meter fri hadde holdt til et olympisk gull. Langdistansesvømmeren med sølv i VM på distansen kom ikke til finalen fordi han var sju sekunder over sin egen bestenotering. Slikt svir, men 25-åringen var klar i sin tale:

– Dette er egentlig bare bensin på bålet. Målet mitt om å bli verdens beste svømmer har ikke endret seg. Jeg klarte det ikke nå, men jeg skal klare det lenger fremme.

LIKTE IKKE DET HAN SÅ: Henrik Christiansen under OL. Foto: Heiko Junge

Tilbake på start

Det gjelder fortsatt når Christiansen denne uken igjen står på startpallen. EM på kortbane i russiske Kazan blir hans første konkurranse siden nedturen i Japan. I etterkant har det vært en grundig evalueringsprosess, en prosess som pågår fortsatt.

Noen konklusjoner har de dratt om hva som gikk galt og hvordan de skal unngå det i fremtiden.

– Det er jo mange små ting og nøyaktig hva som gjør hva er det vanskelig å være helt sikker på, men kort kan man si at jeg har økt treningsmengdene og det har nok også gått på bekostning av kvaliteten, sier Christiansen til TV 2 på telefonen før avreise til Russland.

– I tillegg ble det en veldig lang og tung treningsperiode med lite av de ekstra faktorene som å reise, konkurrere mot og trene med de beste. Det har vært litt annerledes, og kanskje har vi ikke tatt nok hensyn til det. Det ble litt tøft å holde trykket oppe.

Dunket på

Når teamet ser tilbake, ser de at de kanskje burde tatt en liten treningspause da Tokyo-OL ble utsatt et år. Da bassengene koronastengte våren 2020 kjørte Christiansen på med styrke- og alternativ trening på land for å holde formen så godt vedlike som mulig.

Da bassengene åpnet igjen var en uttørket svømmer desperat etter å komme i gang med det som er hans lidenskap.

– Henrik var en av de som virkelig var god på å trene alternativt, også dunket vi på når bassengene åpnet. Det fikk han betalt for til å begynne med. Han svømte fantastisk i fjor høst, og lå i posisjon til å kjempe om medaljer i Tokyo. Det er det ingen tvil om, sier landslagssjef Petter Løvberg.

– Men det hjelper ikke å svømme fort i november, når OL er august året etterpå. Da har vi bommet litt på hele sesongen. Det ble nok litt for lite avkobling, som betydde at han var litt mentalt sliten når man måtte gjøre riktige valg.

I KJELLEREN: Henrik Christiansen bygde treningsrom under pandemien. Foto: Daniel Sannum Lauten/TV 2

For mye, for dårlig

Christiansen forteller at perioden etter at bassengene åpnet igjen er den perioden han har svømt lengst i bassenget. Det forteller ikke lite når han tidligere har ligget på 3,5 millioner meter i året.

Han forteller om tøffe treninger på vårsesongen der tidene på trening ikke var på nivå. Kanskje var det ikke rett sesong å øke mengdene i vann på, de spesielle omstendighetene tatt i betraktning.

– Sett på det i bakspeilet så ble det litt for mye fokus på det å gjennomføre, i stedet for å gjennomføre med kvalitet, slik jeg har gjort før.

– Det er vanskelig å innrømme det for seg selv når det pågår. Men det er mye lettere å være etterpåklok. Hvorfor kunne vi ikke tatt det tidligere? Hvorfor kunne man ikke satt en stopper for det når det ikke fungerte?

Landslagssjefen så også at det var problemer og sier de forsøkte å justere kurs, men må innse at det ikke fungerte.

LANDSLAGSSJEF: Petter Løvberg. Foto: Fredrik Hagen

– Det er første gang siden han kom inn på landslaget for ti år siden at han over tid har vært så langt borte fra det nivået som kreves på trening. Det gikk ikke bare galt under OL, det gikk galt det siste halve året. Den siste og viktigste perioden har vi ikke klart å styre godt nok. Det gjelder ham og det gjelder oss som er rundt ham.

– Det er selvsagt veldig surt at om han hadde svømt på personlig rekord, så hadde han tatt OL-gull på 800 meter fri. Men det har i det minste gitt mye god grubling og god læring både hos Henrik og oss andre rundt hva som burde vært gjort.

Mesterskap på løpende bånd

De store endringene blir det ikke, men å komme tilbake til verdensklassenivået på den høyintensive treningen er prioritet nummer én.

For første gang på årevis er det imidlertid ikke langdistansesvømmeren det er størst forventninger til for Norges del når man går inn til et mesterskap. Både Ingeborg Vassbakk Løyning og Tomoe Zenimoto Hvas har fulgt opp gode OL med fine resultater i høst og er medaljekandidater.

Christiansen går inn i EM kortbane med dempede forventninger. Treningsperioden siden OL er blitt hemmet av litt sykdom, og målet for høsten er uansett VM kortbane i Abu Dhabi i desember. En allerede mesterskapstett svømmekalender er blitt ekstra komprimert på grunn av koronaendringer.

Men på sikt er ikke ambisjonene om å bli verdens beste svømmer dempet.

– Jeg ser mot OL i Paris og enda lenger. Jeg trives med dette og kan ikke se for meg å gjøre noe annet sier Henrik Christiansen.