Realitystjernen åpen om abort: – For meg var det en selvfølge å ta abort

GOD KVELD NORGE (TV2): Bettina Buchanan (26) forteller at hun tok abort i uke 15. Hun mener det er viktig med åpenhet for å bane vei for andre kvinner.

Bettina Buchanan delte med sine 153 000 følgere på Instagram at hun var 15 uker på vei, da hun fant ut at hun var gravid.

– Det var et selvsagt valg for meg å ta abort. Akkurat nå kjenner jeg at jeg ikke vil ha barn, forteller Buchanan til God kveld-Norge.

Bettina Buchanan har gjort det meste av reality i Norden. Hun har blant annet deltatt i «Paradise Hotel Norge» og «Paradise Hotel Sverige».

Skal være greit å ta abort

– Det er viktig å påpeke at man ikke trenger en grunn som økonomi, eller fraværende partner for at det skal være akseptabelt å ta abort. Det skal holde med at man ikke vil beholde det, forteller Buchanan.

Videre forteller hun at hun har mange unge følgere på Instagram, også fra USA, som har startet med ekstremt antifeministiske abortlover.

– Derfor er det superviktig for meg, som offentlig person og forbilde, å gå ut med at jeg har tatt abort i uke 15, og at det er greit, forteller hun.

Buchanan mener ingen kvinner skal klandres for å ha blitt gravid, eller for å ta abort.

– Jeg tror vi må prate om det for at det skal bli mer akseptert, så ikke flere samfunn skal gå bakover i utviklingen, og ikke tillate at kvinner bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv, sier hun.

Viktig med åpenhet

På Instagram uttrykker Bettina stor takknemlighet over at hun bor i Sverige, der det er lov å ta abort frem til uke 18.

– Jeg vet at det ikke er lovlig overalt. Jeg vet også at mange ikke våger å ta abort på grunn av patriarkatet. Jeg vil at dere skal vite at det er helt greit å ta abort, til og med så sent som i uke 15, skriver hun.

– Alle vi som faktisk tørr, må prate om dette for å presse grensene. For at alle kvinner skal få rettigheten til å ta abort, og for at det skal være mulig for kvinner i alle land å ta abort frem til uke 18, skriver hun videre.

Hatmeldinger

Buchanan forteller til God kveld Norge at hun har fått en del sinte tilbakemeldinger etter at hun delte sin historie på Instagram, men at hun ikke lar det gå inn på seg.

– Om noen, spesielt menn, trenger å få ut sitt kvinne og abortsyn, så ta det utover meg istedenfor noen andre. For jeg kunne ikke brydd meg mindre om deres meninger om dette, sier hun.

Selv om hun har fått mange «hatmeldinger», har hun også fått meldinger fra mange unge som selv har tatt abort, eller planlegger å ta det.

– De sier at innlegget mitt har gitt de så mye lettelse og styrke. Mange sier de aldri har turt å fortelle noen at de har tatt abort, fordi de har vært redde for reaksjonene, forteller hun.

Som et forbilde, mener Buchanan at det er viktig at hun er åpen og ærlig rundt aborten.

– Om jeg så bare har hjulpet en person med å ha det bedre rundt valget om å ta abort, så har det vært verdt det for meg å dele, sier hun.

– Utover det, så har jeg fått så mye kjærlighet og støtte fra både venner og følgere, og det er jeg supertakknemlig for, sier hun videre.