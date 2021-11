Dette bekymrer FHI mest nå

Onsdag var det 167 koronapasienter innlagt på norske sykehus. Det var fire flere enn dagen før, og det høyeste antallet siden april i år.

Sykehusene forteller også om et høyt antall innlagte barn med RS-virus. Lederen i yngre legers forening har slått alarm om stappfulle sykehus og utmattede leger, og det er før influensasesongen har meldt sin ankomst.

Seksjonsleder Karoline Bragstad i FHI forteller til TV 2 at det er usikkert når influensasesongen slår inn for fullt, samt hvor effektiv årets vaksine vil være.

Dårligere beskyttelse

Fjorårets smittevernstiltak ga en uvanlig mild influensasesong i Norge. Det mener Bragstad og FHI kan gjøre årets sesong hardere.

– Influensaviruset gir svært mange syke hver høst og vinter, og også et ikke ubetydelig antall døde. Nå ser vi at virusene har endret seg mens de har vært borte fra Norge. Det vi får tilbake er et virus vi ikke har sett så mye til her før, så vi har dårligere beskyttelse, sier Bragstad.

Hun mener derfor det er spesielt viktig at alle som bør ta influensavaksinen, tar den i år.

Ifølge Bragstad bør alle som kan risikere å bli alvorlig syke med influensa, samt helsepersonell med pasientkontakt, ta vaksinen.

– Det er litt annerledes enn med koronavaksinen, for der ønsker man at så mange som mulig tar vaksine, også for å begrense smittespredningen.

INFLUENSAVAKSINE: FHIs Karoline Bragstad oppfordrer alle som anbefales å ta vaksinen, til å gjøre det. Foto: Vidar Ruud / NTB

Usikker virkning

Influensavaksinen tilpasses årlig etter virusets utvikling. Det gjør at effektiviteten av vaksinen vil kunne variere, og det er ekstra usikkerhet rundt beskyttelsesgraden i år.

– Det er alltid en viss grad av usikkerhet akkurat med det, og spesielt når viruset har endret seg litt. Vi har også hatt influensasesonger tidligere der vaksinen ikke har vært helt perfekt, men den redder likevel mange liv hvert eneste år, sier Bragstad.

– Situasjonen er utfordrende

Det har i det siste vært stor pågang på sykehusene av pasienter med covid-19, RS og andre luftveissykdommer. I en pressemelding torsdag ettermiddag opplyser Helse Sør-Øst at de følger situasjonen nøye.

– Situasjonen er utfordrende ved flere sykehus, og det er derfor viktig at vi samarbeider godt, sier administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Terje Rootwelt.

Andre steder i landet er det flere sykehus som har gått i beredskap. Blant annet har St. Olavs hospital i Trondheim høynet beredskapen til gult nivå, og Rootwelt utelukker ikke at dette også kan skje i Helse Sør-Øst.

– Dette vurderer sykehusene fortløpende. Selv om det jevnt over er høyt pasientbelegg på alle våre sykehus, er situasjonen noe forskjellig fra sykehus til sykehus, sier Rootwelt.

Han sier at det er mange sykehusansatte som nå opplever travle og tøffe dager, og retter en takk til dem for deres fleksibilitet og løsningsvilje.

Utfordrende vinter

Høye innleggelsestall gjør at FHI spår en fortsatt utfordrende høst og vinter for sykehusene. Bragstad tror ikke toppen av RS-smitten er nådd ennå.

– Vi skal nok stå i det hvertfall et par uker til, før vi begynner å se en nedgang. Så er det gjerne en uke eller to i nedgang med mange smittede også, sier hun.

RS-viruset meldte sin ankomst uvanlig tidlig i år, og Bragstad mener det kan gjøre at influensasesongen lar vente på seg noe.

– Normalt sett så har vi en topp med influensa rundt vinterferietid, i februar. Det er fremdeles stor usikkerhet rundt når den kan komme, men det kommer nok ikke en topp før jul.

Slår alarm

Kristin Utne, leder i yngre legers forening, slår nå alarm om arbeidspress på sykehusene. Hun er alvorlig bekymret over dagens situasjon.

– Det er utrolig hva vi klarer å gjøre i helsetjenesten, men vi har en grense, har Utne sagt til TV 2.

Hun forteller ta sykehusene ikke har plass til mange av pasientene som kommer inn.

– Legene har stått i pandemien i to år, og det er fortsatt behov for dobling av vaktlag. Det betyr ikke at dobbelt så mange er på jobb, men det betyr at de samme legene må jobbe dobbelt så ofte fordi det ikke er andre å ta av, sier Utne.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) har fortalt til TV 2 at hun forstår bekymringen.

– Sykehusene er i beredskap fordi de har planer for å håndtere disse situasjonene. Men jeg har stor forståelse for at det er tøft å være fagfolk på de sykehusene hvor det er høyt trykk, sier Kjerkol.