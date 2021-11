Line Andersen tilbake på skjermen

Etter en betent konflikt med tidligere arbeidsgiver NRK, ble arbeidsforholdet avsluttet med forlik etter en rettsak.

Nå skal Andersen tilbake på skjermen for å dekke OL i Beijing, denne gangen for Discovery. Det melder VG.

Til avisen sier Andersen at hun ble rørt da hun fikk forespørselen fra Discovery, og at konflikten med NRK ikke har vært et tema i samtalene med hennes nye arbeidsgiver.

Line Andersen var gjest i TV Norges OL-sending i august, og gjorde da TV-comeback etter 22 måneder av skjermen.

Til TV 2 sa hun da at hun kjente på prestasjonsangst og nervøsitet, men at hun var veldig glad for å være tilbake i rollen som sportsjournalist. Hun utelukket ikke at hun ønsket å jobbe mer med TV.

– Jeg har alltid likt å jobbe med TV, jeg. Men det er ikke sånn at alle får lov til å jobbe med TV hele tiden - og akkurat nå får ikke jeg det, sa Andersen til TV 2 i august.

Rettssaken mot NRK startet med søksmål fra Andersen, etter at hun ble tatt av NRKs sjakksendinger. NRKs begrunnelse for at Andersen ble plassert til å jobbe med å lage saker til andre plattformer, var blant annet at de ønsket å ivareta det psykososiale arbeidsmiljøet i NRKs sportsavdeling.

Saken endte med forlik, og Andersen fikk et sluttvederlag på 1.150.000 kroner, i tillegg til at NRK betalte 750.000 kroner av saksomkostningene på omtrent to millioner kroner.