Tesla satser voldsomt i Kina. Allerede produseres Model Y på fabrikken i Shanghai for fullt.

Nå har toppsjef for Tesla i Kina, Grace Tao, uttalt seg i avisen The Paper. Her forteller hun om planene videre. Det er ikke småtterier.

Tao håper nemlig at man "snart" får se den første Tesla-modellen designet og utviklet i Kina.

Elon Musk, har tidligere uttalt at det ikke kommer en "Model 2", som kanskje ville vært et naturlig navn på en lillebror til Model 3.

Men han har bekreftet at de har planer om en mindre og rimeligere modell. Ryktene vil ha det til at denne skal utvikles og bygges i Kina.

Uten ratt

Allerede i 2019 viste Tesla et bilde av en bil uten ratt og pedaler. Et tydelig tegn på hva de tenkte om mulighetene for selvkjøring i nær framtid.

Mange tror nå at dette blir en realitet i den kommende innstegsmodellen.

De er dessuten halvveis til målet om å kvitte seg helt med rattet allerede. I nye Model S og Model X er mulighet for "pilot-ratt". Altså ikke "kringla" vi er vant med – men et ratt der toppen er borte, og som minner mer om styrekontrollen man finner i et fly.

Halvparten av rattet er allerede borte, i nye Model S og Model X.

Produksjonsstart i 2023

Selv om ikke alt er bekreftet, ventes det at den nye og rimeligere "Kina-Teslaen" skal settes i produksjon allerede i løpet av 2023. Det skal skje på fabrikken i Shanghai.

Nykommeren skal være en kompaktbil – med startpris på i overkant av 200.000 kroner.

Detaljer om ytelser og rekkevidde er naturligvis ikke bekreftet.

Storselgere

I Norge virker imidlertid mange kunder svært fornøyd med de Tesla-modellene som er tilgjengelig, allerede. Model 3 og Model Y er virkelig i vinden om dagen.

I skrivende stund er det registrert nesten 10.000 Model 3 så langt i år, mens Model Y på rekordtid har kommet opp i nesten 5.000 eksemplarer.

Sistnevnte er ganske enkelt svært imponerende, for en bil som har vært på markedet i kun et par måneder.

Bremset opp

Samtidig har salget av de to større og dyrere Tesla-modellene bremset kraftig opp. I løpet av årets første ti måneder er det kun registrert 37 Model S og 35 Model X.

Kanskje ikke så rart, da en ny generasjon av disse bilene lurer i kulissene – og vil bli tilgjengelig tidlig i 2022.

Om du er på jakt etter billig-Tesla, er det dermed bruktmarkedet som er løsningen. Her starter prisene på snaut 200.000 kroner for de eldste Model S-utgavene, med ganske høy kilometerstand.

