To personer til sykehus etter trafikkulykke

Politiet skrev på Twitter mandag morgen at nødetatene hadde rykket ut til en trafikkulykke i Hardangerveien ved Lone i Bergen, og at to biler var involverte.

– Det er opplyst om front mot front kollisjon med en person i hvert kjøretøy, skrev politiet.

Stine Mjelde, operasjonsleder i Vest politidistrikt, kunne ikke si noe om personskader, men at det var store materielle skader.

– Begge personene blir kjørt til Haukeland universitetssjukehus med ambulanse.

På Twitter skrev politiet klokken 08.07 at begge var bevisst, og at opplysninger sa at den ene bilen skal ha kommet over i motgående felt.

Brannvesenet stengte begge kjørefelt som følge av ulykken.

En person satt fastklemt, men ble frigjort av brannvesenet.

– Det er noen entreprenører i området som hjelper til med dirigering, sier Mjelde.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 07.18.

Saken oppdateres.