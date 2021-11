Bilinteressen har ikke blitt noe mindre i Norge under korona-nedstengningen. Snarere tvert imot. Mange har savnet biltreff og det sosiale ved å møte andre med samme lidenskap.

Derfor var også interessen stor i forkant da det ble kjent at Oslo Motor Show skulle gå av stabelen som vanlig i år. Det skjedde nå i helgen, og aldri før har det vært flere innenfor dørene hos dem på Norges Varemesse, Lillestrøm.

– Etter å ha vært pandemi-stengt i nesten to år, er det tydelig at motor-miljøet i Norge trengte en slik festforestilling som Oslo Motor Show nå, sier messegeneral Tommy Larssen.

Slo den gamle rekorden

Det var jubel og god stemning da Oslo Motor Show lukket dørene bak den siste tilskueren søndag kveld. Nok en gang kunne landets største kjøretøyutstilling notere seg for ny publikumsrekord, nå med 47.274. motorentusiastiske besøkende. Forrige rekord, satt i 2019, var på 43.517 besøkende.

– Klart jeg er strålende fornøyd med det, gliser Larssen.

Her har det vært ny publikumsrekord nesten hver eneste gang Oslo Motor Show har vært arrangert.

Her er noe for de som elsker klassikere

Messegeneral Tommy Larsen kan glede seg over nye rekordtall på Oslo Motor Show.

Mer tid og penger

Bare på lørdag hadde utstillingen besøk av 24.070 personer. Det tilsvarer omtrent en ny besøkende inn døren hvert eneste sekund i de syv timene utstillingen var åpen den dagen!

Under pandemien har kreative motor-entusiaster brukt mer tid og penger enn vanlig i garasjene. Det nøt Oslo Motor Show godt av i år. Derfor hadde utstillingen denne gangen hatt uvanlig mange nye, gode og spennende utstillingsobjekter å velge mellom.

Noen større? Som vanlig var det veldig mye gromt og variert å se på Oslo Motor Show.

Egen rallybane

– Jeg kan ikke få understreket nok hvor viktige utstillerne, klubbene, de frivillige, entusiastene, de ansatte og funksjonærene er for at Oslo Motor Show har så bred appell. Uten deres enorme innsats både før og under arrangementet, hadde utfallet blitt et helt annet. Jeg er dem stor takk skyldig, avslutter Tommy Larssen.

Antall utstillere i år var for øvrig 175. Oslo Motor Show hadde et utstillingsareal på cirka 40.000 kvadratmeter, pluss en utendørs bane for motorsport.

Få med deg bildene fra Oslo Motor Show øverst i artikkelen.

