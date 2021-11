Kriminalteknikere skal undersøke bensinstasjon etter brann

Politiet fikk mandag morgen melding om en brann i en bensinstasjon på Tingnes i Ringsaker. Det ble satt en sikkerhetssone på 300 meter, men denne er nå fjernet.

Klokken 08.33 opplyser politiet at brannvesenet jobber med slukking av brannen. Tre personer er sendt til sykehus for sjekk etter å ha pustet inn røyk, og skadeomfanget er ukjent.

– Har dere kontroll nå?

– Ja nå har vi kontroll på brannen. Brannvesenet jobber nå med etterslukking, og sørger for at det ikke skal dra i gang igjen, sier Stig Cato Larsen, innsatsleder til TV 2.

Politiet opplyser på Twitter klokken 10.26 at åstedet blir undersøkt av kriminalteknikere så snart det er mulig. Det er ingen opplysninger om hva som er årsak til brannen.

– To personer er fremdeles innlagt på Hamar Sykehus med ukjent skadegrad etter hendelsen.



Det var i denne bensinstasjonen det begynte å brenne mandag morgen. Foto: Asbjørn Øyhovden / TV 2

Fare for eksplosjon

Han forteller videre at sikkerhetsavstanden ble satt, siden brannen var i en bensinstasjon med verksted og gass var inne i bildet.

– Det ble satt en sikkerhetsavstand som tok høyde for det. Nå er det avklart at det ikke har vært noen fare for for at gassen skulle gå.

Atle Røed ved 110-sentralen i Innlandet sier til TV 2 klokken 08.14 at de vet hvor brannen skal ha startet.

– Det var i butikkdelen at brannen skal ha vært, skjønte vi, sier Røed.

Beboeren i nær tilknytning til stasjonen er evakuert på grunn av all røyken forteller innsatsleder, og beboere i området bes fortsatt om å lukke vinduer og dører.

– Folk vil kunne trekke hjem igjen etter hvert, sier Larsen.

Innsatsleder om brannen: – Vi har kontroll nå

Trafikale problemer

Vegtrafikksentralen opplyser på Twitter at vegen er stengt, og at det er lokal omkjøringsvei. Da TV 2 snakket med innsatsleder 08.11 kunne han fortelle at det fortsatt er trafikkale utfordringer.

Politiet fikk melding om brannen klokken 07.14.

– Det er stor røykutvikling, mye brennbar væske og mye gass, sa Kjartan Waage, operasjonsleder i Innlandet politidistrikt.

Han fortalte videre at det var eksplosjonsfare og at evakuering var satt i gang.