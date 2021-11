Ni brannfolk døde under øvelse i Brasil

Ni brannfolk døde da taket raste sammen under en øvelse i en hule i den brasilianske delstaten São Paulo søndag.

Det ble først meldt at tre var døde og seks savnet, men tallet ble oppjustert da det ble klart at alle ni er døde. To er kvinner og sju er menn.

– Det var ni døde, og en person som ble reddet. Ingen flere ofre på åstedet, opplyste brannvesenet i São Paulo på Twitter.

Til sammen deltok 26 brannfolk i øvelsen i byen Altinopolis, men de fleste ble reddet ut tidligere. Redningsoperasjonen ble vanskeliggjort av kraftig regnvær.

