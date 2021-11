Vil foreslå «krigstiltak» under klimakonferansen

Prins Charles kommer til å tale under åpningsseremonien på klimakonferansen i Glasgow mandag – noen mener at oppfordringen kan bli nådeløs.

Denne uken møtes verdenslederne til klimakonferanse i Glasgow.

Verdens 20 største økonomier (G20) ble søndag enig om å fremskynde effektiv handling for å begrense global oppvarming, men en rekke klimaaktivister klager over for få konkrete tiltak, ifølge Reuters.

Mandag er det duket for klimakonferanse i Skottlands største by, og prins Charles skal holde en av åpningstalene. Talen er forventet å gå hardt ut mot verdenslederne, dette skriver Sky News.

«Krigsmodus»

Under klimauken i New York i fjor ba prins Charles om en «Marshall-lignende plan for naturen, folk og planeten».

I år er behovet for handling enda mer påfallende enn i fjor etter lanseringen av FNs klimarapport, og korrespondent og kongelig kommentator Rhiannon Mills forventer at talen tilpasses deretter. Hun tror at prinsen vil oppfordre til å «gå inn i krigsmodus».

– Han kommer til å oppfordre verdenslederne til en mer aktiv engasjering i næringslivet, for å få tilgang til trillionene som kan bidra til å finne løsninger, skriver Mills, og fortsetter:

– Han kommer til å si: «Vi trenger en enorm militærlignende kampanje for å samle den globale private sektoren», skriver hun.

Stor misnøye

Søndag beskrev prinsen klimakonferansen som «en siste mulighet» til å forvandle ord til handling.

– Fremtidens mennesker og naturen selv står på spill, sa han.

Til tross for at G20 bestemte seg for å stanse finansieringen av utenlandsk kullkraft, satte de ingen tidsfrist for å fase det ut innenlands.

President Joe Biden har også uttrykt misnøye over de lite håndfaste tiltakene, og la ikke skjul på hvor han mener skylden ligger:

– Skuffelsen er relatert til det faktum at Russland og Kina ikke stilte opp i form for forpliktelser til å bidra i klimasaken, sa han.

G20 inkluderer blant annet Brasil, India, Kina og USA, og 60 prosent av verdens befolkning lever i de 20 landene. Likevel står de for rundt 80 prosent av verdens utslipp.