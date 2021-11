Horneland om den mentale påkjenningen: – Kommuniserer mye om det

– Vi har ikke tid til å deppe. Nå er det RBK på lørdag som er i hodet. Som fotballspiller må man ha« short memory». Vi tapte mot Vålerenga, det er greit. Nå må vi tenke Rosenborg. Det er alt som gjelder nå.

Det sa Brann-spiller Sivert Heltne Nilsen til TV 2 like etter å ta tapt 0-1 mot Vålerenga søndag. Det førte også til at Brann havnet under nedrykksstreken ettersom Stabæk vant mot FK Haugesund samme kveld. I tillegg klarte Mjøndalen å få med seg ett poeng mot Odd.

Dermed ligger Stabæk på 14. plass med 21 poeng, Brann på 15. plass med 20 poeng og Mjøndalen på 16. plass med 19 poeng. Sandefjord ligger på 13. plass med 29 poeng.

Dermed har realiteten nærmest blitt den at Brann, Stabæk og Mjøndalen nå kjemper om hvem som skal få kvalik-plassen når det gjenstår fem kamper igjen av sesongen.

– Det blir en ufattelig fin utfordring. Vi må ta det som det kommer. Vi må ta det som er av kamper og ha fokus på oss selv. Vi kan ikke tenke på hvem vi skal møte. Da tar vi aldri poeng. Vi må ha troen på oss selv, sier Fredrik Pallesen Knudsen til TV 2.

Og en utfordring blir det. Rosenborg (hjemmekamp), Sandefjord (b), Molde (h), Bodø/Glimt (b) og Sarpsborg (h) er de resterende kampene for Brann denne sesongen.

– Jeg tror nok målet er kvalik. Det er langt opp og samtidig tett i bunnen. Jeg tror vi skal jobbe mer for å holde lag under oss fremfor å se oppover, sier Felix Horn Myhre.

Brann-trener Eirik Horneland forteller at han ikke bruker energi på resultatene til Stabæk og Mjøndalen. Han er klar på at situasjonen er vanskelig for både Brann, men også for de to andre klubbene i bunn.

På spørsmål om han har noen ess i ermet eller vil gjøre noen grep i de siste fem kampene er svaret «nei».

– For oss handler det om kontinuitet. Vi er nærmest et helt nytt lag og vi må konsentrere oss om å få spilt sammen. Det er det det handler om.

Videre forteller han at han ser frem til de siste fem kampene. Han mener at spillerne har stått godt i situasjonen både fysisk og mentalt og at han ble lei seg på spillernes vegne av den grunn når de ikke fikk med seg poeng fra Oslo.

– Er du overrasket over at de står så godt mentalt i dette?

– Nei. Det er mange gode gutter her. Vi kommuniserer mye om det mentale. Vi prøver å mobilisere og ha fokus på de tingene vi kan få gjort noe med, sier Horneland.