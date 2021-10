To tog har krasjet i Storbritannia

Nødetatene har rykket ut til et togkrasj mellom Salisbury og Andover søndag kveld. Omkring 12 personer er skadd, men ingen er døde.

Det er politiet i Wiltshire som opplyser om hendelsen på Twitter.

Kollisjonen skjedde i en tunnel, ifølge Reuters, som siterer en BBC-reportere på at 13 personer er skadd, men at skadene ikke er alvorlige.

Flere andre medier skriver at omkring 12 personer er skadd. Britisk transportpoliti bekrefter at flere er skadd, men opplyser samtidig at ingen er døde.

Ifølge lokalavisen Salisbury Journal er det omkring 50 brannkonstabler på stedet.

En jernbanetalsperson sier ulykken skjedde da den bakre vogna til toget fra Portsmouth til Bristol sporet av før Salisbury stasjon.

Det medførte en signalfeil som igjen gjorde at toget fra London til Honiton kolliderte med Bristol-toget, sier talspersonen.

Toglinjen er stengt som følge av kollisjonen.