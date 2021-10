Audun Lysbakken er blitt far

SVs partileder Audun Lysbakken (44) er blitt far for tredje gang. – Velkommen til verden, lille venn, skriver han selv på Instagram.

Audun Lysbakken delte søndag kveld et innlegg på sosiale medier, der han avslører at han lørdag kveld ble far for tredje gang.

– I går ettermiddag fikk vi en vidunderlig liten jente. Siv og jeg har fått en datter til, og tre storesøsken en lillesøster å skjemme bort. Gleden er enorm, skriver han.

Audun Lysbakken giftet seg med siv Mjaaland i 2021, og de to har to barn sammen fra før. I tillegg hra Mjaaland en sønn fra et tidligere forhold.

– Alt er bra med både minstejenten og mor. Å føde et barn er det råeste og mest imponerende et menneske kan gjøre. Jeg er full av beundring, som mann og pappa er det bare å bøye seg i støvet, skriver han videre.

Til slutt takker han alle på fødeavdelingen på Ullevål sykehus.

– Vi er så takknemlige – dere er fantastiske folk, skriver han.