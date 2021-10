Koss om Anne-Elisabeth og Tom Hagen: – En del av vår familie

Da han var et 16 år gammelt skøyetalent, fikk Johann Olav Koss (53) sine første sponsorkroner fra gründeren Tom Hagen (71). Mer enn 35 år senere står de to hverandre fremdeles nært.

Det forteller Koss selv til NRK søndag – på dagen tre år etter at Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvant fra sitt hjem på Lørenskog.

I årene før OL på Lillehammer i 1994, var skøyteinteresserte Tom Hagen den viktigste av Koss sine sponsorer. Midt på 1980-tallet, da vennskapet og samarbeidet begynte, hadde Hagen begynt å tjene mye penger på eiendom.

– Tom og «Lisbeth» var de som støttet meg til å bli verdens beste skøyteløper, og det er det jeg har bygd livet mitt på. De har vært en del av vår familie. Vi har vært en del av dem. Spesielt på 1990- og 2000-tallet, sier Koss til NRK.

Koss: – Ekstremt tøft

Han beskriver de to ektefellene som forskjellige, men sier også at de begge er omsorgsfulle. I likhet med andre venner av ekteparet poengterer Koss at de bryr seg lite om status og materielle ting, til tross for rikdommen.

OL-KONGEN: Johann Olav Koss tok tre gull og ble helten på hjemmebane i Lillehammer før han la opp som skøyteløper. Foto: Rune Petter Ness / NTB

Koss sier til NRK at familien Hagen har det ekstremt tøft, og at det er viktig også for ham selv å få svar på hva som har skjedd med Lisbeth, som de kaller henne.

TV 2 har de siste årene rettet gjentatte henvendelser til Koss om saken, men han har ikke ønsket å kommentere forsvinningen. Det har ikke lyktes TV 2 å få kontakt med ham søndag kveld.

– Jeg har egentlig sagt nei til å ha samtaler om saken, men jeg føler at det er viktig at vi kan gå videre og finne løsningen på hva som har skjedd med henne, sier Koss til NRK.

– Husk at også jeg er veldig glad i Lisbeth og vil vite hva som har skjedd med henne, sier han.

Mener mistanken blir mindre

Tom Hagen er fremdeles siktet for drap eller medvirkning til drap, noe han hele tiden har nektet straffskyld for.

– Det er klart at det er voldsomt krevende for ham å være siktet over så lang tid for en slik handling, sier Hagens forsvarer, advokat Svein Holden, til TV 2.

– Hvordan merkes det?

– Jeg begynner å kjenne Hagen godt etter hvert, og jeg kan selv se at dette påvirker ham i det daglige, men det er verken tid eller sted for å gi nærmere beskrivelser av min vurdering av dette.

Holden sier at Hagen har et ønske om at «politiet nå ser at sporene er i ferd med å bevege seg bort fra ham og bestemmer seg for å avgjøre hans sak om ikke lenge».

– Hva mener du med at sporene peker vekk fra Hagen?

– Jeg mener å konstatere at mistanken mot Hagen blir mindre og mindre.

Politiet ønsker ikke å svare på hvordan de vurderer mistankegrunnlaget mot Hagen – ei heller om de mener at mistanken er svekket eller styrket siden pågripelsen i april i fjor.