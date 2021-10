Molde «pisset på» av Godset: – Så flaut at jeg ikke har ord

Strømsgodset - Molde 6-0

Bodø/Glimt - Sandefjord 1-0

Bodø/Glimt har nå en luke på sju poeng ned til Molde med fem kamper igjen.

Molde gikk på trynet og tapte 0-6 mot Strømsgodset borte på Marienlyst søndag. Samtidig gjorde Glimt jobben med 1-0-seier hjemme mot Sandefjord.

– Det er ikke opp til oss selv lenger. Nå må vi ta kamp for kamp og gå all inn. Trolig må vi vinne alle kampene, sa Molde-trener Erling Moe til Discovery.

– I dag er vi flaue og langt fra fornøyd. Det er den verste opplevelsen jeg har hatt så lenge jeg har vært her, sier Moe.

Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen nekter å snakke om gull.

– Jeg skjønner at jeg må svare på det i hele kveld, men det er ikke vår tilnærming i det hele tatt. Vi skal ha fokus. Noen er dratt med ut av media og skal konkurrere om det ene og andre, og da er det noen eksempler på at det har stoppet helt opp, sier han til TV 2.

Viking tok ikke vare på muligheten til å legge press på Molde med tanke på sølvet. Stavanger-laget tapte 1-2 for Sarpsborg 08 på hjemmebane og er dermed fortsatt tre poeng bak Molde på andreplass i Eliteserien.

– Vi blir pisset på

Strømsgodset tok ledelsen mot Molde snaut ti minutter før pause da Fred Friday kom seg løs og satte ballen bak Andreas Linde. Fem minutter senere doblet Johan Hove ledelsen for Godset, før Herman Stengel sikkert satte inn 3-0 på straffespark etter at Tobias Gulliksen hadde blitt felt av Etzaz Hussain.

På stillingen 0-0 trodde Ola Brynhildsen at han hadde gitt Molde ledelsen, men den tidligere Stabæk-angriperen fikk scoringen feilaktig annullert for offside. Brynhildsen var på rett side da pasningen kom fra Ohi Omoijuanfo.

– Men det har ikke noe å si. Vi blir pisset på. Det er så flaut at jeg ikke har ord, sa Brynhildsen til Discovery til pausen.

Molde var friskest i starten av andre omgang, men ti minutter etter pause ble det enda vanskeligere for gjestene. Martin Bjørnbak skled og tok med seg Fred Friday som bakerste mann. Da fikk Molde-stopperen det røde kortet.

Et kvarter før slutt økte stortalentet Tobias Gulliksen til 4-0, før innbytter Kristoffer Tokstad fastsatte la på til 5-0 for Strømsgodset på tampen. På overtid fastsatte Gulliksen resultatet til 6-0 for drammenserne.

Bjørkan ut med skade

Bodø/Glimt og Sandefjord gikk målløse til pause, men drøyt timen inn i oppgjøret spilte Amahl Pellegrino en fin ball på tvers med utsiden av foten til formsterke Hugo Vetlesen, som satte inn kampens eneste mål.

Et skår i gleden for Bodø/Glimt var at Fredrik André Bjørkan ble byttet ut med en skade i første omgang. Venstrebacken fikk ballen ute på kanten og stoppet plutselig opp, før han spilte ballen ut over sidelinjen og gikk av.

– Jeg er optimist med tanke på skaden. Jeg fikk en vridning i kneet og kjente at jeg ikke kunne fortsette. Jeg skal få tatt bilde så fort som mulig mandag, sier Fredrik André Bjørkan til TV 2.

– Blir du med til Roma?



– Ja, det gjør jeg, forteller han.



Men om han blir spilleklar er for tidlig å si.



Bjørkan har vært en del av landslagstroppen til Ståle Solbakken på de siste samlingene som utfordrer til Rennes-spiller Birger Meling.

Bodø/Glimt har allerede midtbaneprofilene Ulrik Saltnes og Patrick Berg ute.

I bunnen av Eliteserien vant Stabæk 2-1 hjemme mot Haugesund etter å ha snudd kampen. Bæringene ligger på kvalifiseringsplass før Brann møter Vålerenga søndag kveld. Mjøndalen kom tilbake fra 0-2 til 2-2 mot Odd, men ligger likevel helt sist på tabellen med to poeng opp til kvalifiseringsplass.