Gravemaskinene nærmer seg stadig. Men «Indigo» nekter å forlate treet

De kaller skogen «Unser Aller Wald» og har gjort den til sitt hjem. 25 år gamle «Indigo» tar oss med innover i det vesle skogholtet.

Plutselig åpenbarer et lite samfunn seg. Forseggjorte trehytter, forbundet med broer, 25 meter oppe i tretoppene.

«Indigo» har bodd her i ett år nå.

AKTIVISTER: Høyt oppe i trærne har aktivistene bygget forseggjorte trehytter. Foto: Elias Engevik/TV 2

Med vante tak spenner hun på seg klatreselen og heiser seg oppover til hytta hun for tiden bor i.

– Så jeg antar du ikke har høydeskrekk?

«Indigo» ler:

– Ikke nå lenger!

Vil beskytte skogen

Hensikten med å bo her, er å hindre at skogen blir hogd for å utvinne brunkull. Landsbyen rett i nærheten, Keyenberg, er en av seks landsbyer i dette området som etter planen skal jevnes med jorden.

I likhet med de andre som bor her i skogen, er «Indigo» klimaaktivist. «Indigo» er heller ikke det virkelige navnet hennes, men et aktivistnavn.

AKTIVIST: I ett år har Indigo bodd i dette skogholtet ved landsbyen Keyenberg Foto: Hilde Gran/TV 2

Opprinnelige er hun fra Berlin, men 25-åringen flyttet til delstaten Nordrhein-Westfalen da hun fikk høre om utvidelsen av brunkullgruven Garzweiler.

– Jeg liker faktisk å bo i trærne, men det er en måte å protestere på. Det at vi kjemper mot denne gruven og det kapitalistiske systemet som gjør slike ødeleggelser mulig, er med oss hele tiden, sier hun.

25-åringen har alltid vært engasjert i klimaet.

– Da jeg vokste opp ble det klart for meg at det livet vi tilbys rett og slett ikke er verdt å leve. At vi tvinges til å selge vår egen tid for penger og lever på bekostning av andre, sier Indigo bestemt.

– Da jeg ble kjent med folk som var organisert på en annen måte, ble det klart for meg hva jeg skulle gjøre og jeg viet livet mitt til det.

ENGASJERT I KLIMA: Indigo har viet livet sitt til klimakamp. Foto: Hilde Gran/TV 2

Det neste store slaget

Ikke langt unna Keyenberg, ligger landsbyen som mer enn noen annen har blitt symbolet i den tyske klimakampen; Lützerath.

Når TV 2 besøker landsbyen har mer enn 1000 aktivister kommet hit for å slutte seg til protestaksjonen.

PROTEST: Lützerath er neste landsby som skal jevnes med jorda. Foto: Hilde Gran/TV 2

Det er her det neste klimaslaget vil stå i Tyskland. Lützerath er den neste landsbyen som skal rives.

Når vi kjører inn i landsbyen kan vi se kanten av gruven, som sakte, men sikkert spiser seg nærmere og nærmere.

Tysklands svarte energi

Hvert eneste år utvinnes mellom 30 og 35 millioner tonn av verdens mest forurensende energikilde, brunkull, fra Garzweiler-gruven.

Et dusin små landsbyer har allerede blitt slukt av det brunsvarte krateret.

KONTRAST: Fornybare og fossile energikilder side og side. Foto: Elias Engevik/TV 2

Tyskland har besluttet å fase ut utvinningen av kull innen 2038.

De tre politiske partiene som nå forhandler om å danne regjering i Tyskland, sosialdemokratiske SPD, De grønne og fridemokratene i FDP, sier denne datoen kan bli fremskyndet med åtte år.

Men enn så lenge er kull og brunkull viktige energikilder for Tyskland. I 2020, under pandemien, stod kull for 23,8 prosent av tysk energiforsyning. I 2021 har aktiviteten i tysk industri tatt seg opp igjen, og bruken av kull har økt til 26,2 prosent.

Kullet som utvinnes i Garzweiler-gruven transporteres til kraftverk i området.

Fra gruven kan man se røyken fra de to varmekraftverkene Neurath og Niederaussen, som er på topp 5-listen over de største forurenserne i EU.

SKITTENT: Neurath varmekraftverk er den andre største forurenseren i EU etter Belchatow kraftverk i Polen. Foto: Elias Engevik/TV 2

Neurath kraftverk alene slapp i 2020 ut over 18 millioner tonn CO2.

Syndebukken

Energigiganten RWE eier og drifter både Garzweiler-gruven og kraftverkene Neurath og Niederaussen.

De vil ikke møte TV 2 til intervju, men sier i en epost at kullet er nødvendig for å sikre tysk energiforsyning.

Pressetalsmann Guido Steffen påpeker også at selskapet følger planen for kullutfasing som er lagt av tyske myndigheter, og sier RWE gjør store investeringer i fornybar energi.

- NØDVENDIG: Energiselskapet RWE sier kullutvinningen er nødvendig for å sikre tysk energiforsyning. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Alle de tre dagbruddene som driftes av RWE vil stenges tidligere enn opprinnelig. To av dem innen utgangen av 2029. Garzweiler vil være operativ noe lenger, skriver Steffen.

Nekter å flytte

Dermed er Lützeraths skjebne beseglet. Alle de om lag 90 innbyggerne som bodde her har flyttet etter å ha blitt kjøpt ut av RWE. Det vil si; alle unntatt én.

Gårdbruker Eckardt Heukamp holder fortsatt stand, og nekter å gi seg uten kamp.

HOLDER STAND: Eckardt Heukamp er den eneste opprinnelige beboeren som er igjen i Lützerath. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Vi må finne en måte å avvikle bruken av kull på, og ikke rive landsbyer. De ønsker å flytte folk, men for hva? spør Heukamp.

– For kontroversiell brunkullutvinning som regnes som en av de skitneste teknologiene vi har.

Han er femte generasjon som har bodd i Lützerath. 56-åringen peker mot gården, som nå er et dekket av et stort protestbanner på fremsiden.

PROTEST: Bygningen til høyre er Eckardt Heukamps gård. Søndag 31. oktober var det en stor protestmarsj i Lützerath. Foto: Elias Engevik/TV 2

– Bygningene er fra 1763, huset og sidefløyen der. Dette er et gammel kulturlandskap, sier Heukamp.

Flere hus i landsbyen har allerede blitt jevnet med jorden.

– Det er kan godt hende at jeg er den siste generasjonen som får holde til på denne gården. Det er veldig trist.

Vil kjempe til siste slutt

Det er også Heukamp som eier jordflekken som nå har blitt omdannet til en aktivistleir.

Her står teltene tett i tett.

PROTESTERER: Slik så det ut i teltleiren da TV 2 besøkte Lützerath. Mange hadde reist til stedet for å demonstrere den siste helgen i oktober. Foto: Elias Engevik/TV 2

Her har de kjøkken, en informasjonsstasjon, førstehjelpstelt og et aksjonskontor.

KJØKKENTJENESTE: Aktivistene driver utendørs storkjøkken i Lützerath. Foto: Elias Engevik/TV 2

«Indigo» sier hun og de andre er beredt til å kjempe til siste slutt. Hun mener Tyskland burde slutte med kullutvinning umiddelbart, helst skulle hun sett det skje i forgårs.

– Men Tyskland dersom man tar vekk 25 prosent av Tysklands energi ville det blitt fullstendig krise?

– Vi trenger en fullstendig endring i måten vi driver samfunnet vårt på. Vi må produsere det vi trenger, og ikke bare produsere for ren lønnsomhet, sier Indigo.

– Spørsmålet er heller hva folk i Tyskland trenger, og hva Tyskland trenger som samfunn. Vi er overbevist om at det nok ren energi til at alle kan leve godt her.

NEI TIL KULL: Klimaaktivist Indigo er klar til å kjempe mot at Lützerath jevnes med jorden. Foto: Elias Engevik/TV 2

25-åringen har heller ikke mye tro på at verdens toppledere vil komme frem til noen god løsning for klimaet under FNs toppmøte i Glasgow, COP26.

– I 25 år politikerne kommet med løfter på klimatoppmøtene som de ikke holder. Forandring vil ikke komme fra myndighetene, de er for avhengige av økonomien, mener Indigo.

– Forandringen må komme fra oss, nedenfra, og i solidaritet med de som begynte denne kampen lenge før oss, nemlig folk i det globale sør.