Hørte rop om hjelp – kvinne funnet i vannet

Det var like før klokken 18 søndag at politiet i Sør-Øst ble oppringt av en melder som kunne fortelle at det lå en kvinne i vannet ved båthavna i Holmestrand.

Melder kunne opplyse at kvinnen hadde ropt etter hjelp.

10 minutter senere var nødetatene på stedet, og kvinnen var oppe av vannet.

– Damen er til og fra bevissthet, og blir tatt hånd om av ambulanse, opplyser Sør-Øst politidistrikt.

Det er foreløpig uklart hvordan kvinnen havnet i båthavna.

– Etter det politiet får vite kommer det til å gå bra med kvinnen. Hun er tatt hånd om av ambulanse, opplyser de.

Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt.