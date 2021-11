Thorsbys bønn til Støre før klimatoppmøtet: – Vi kan hjelpe hverandre

Før han satte kursen mot klimatoppmøtet i Glasgow, fikk statsminister Jonas Gahr Støre et videoanrop fra Italia.

– Hei, Morten!

– Hei, Jonas!

– Du, før vi begynner, så tenker jeg det at du og jeg har jo spilt på samme lag. Nå kan vi la det henge om det er i Serie A eller for et bydelslag i Oslo, men det er flott å tenke på, sier Støre med et smil.

Det er tidlig torsdag morgen, tre dager før avreise til Glasgow og det 26. klimatoppmøtet, og statsministeren har akkurat blitt oppringt av Sampdoria-profil Morten Thorsby.

Klubbfortiden de har til felles, er i vestkantklubben Heming, men de deler også nøkkelroller for Norges miljøkamp de kommende årene; Støre som statsleder, Thorsby som fotballens fremste miljøaktivist og mannen bak miljøstiftelsen We Play Green.

I bagasjen til Skottland får Støre med seg Thorsbys landslagsdrakt i gave. Den prydes av nummer to, et tall 25-åringen har valgt for å rette fokus mot togradersmålet i Paris-avtalen.

GAVE: Jonas Gahr Støre mottok landslagsdrakten på statsministerens kontor før avreise.

– Da vet du at du har meg og resten av hele landslaget i ryggen i Glasgow. Vi ønsker deg masse lykke til. Vi er spente og gleder oss til å se hva som kommer ut av det, sier Thorsby.

– Det tror jeg er sånn man går med i stuen. Jeg tror ikke jeg skal gå ut i åpent felt med den. Det kan se litt vel offensivt ut, gliser Støre da TV 2 overrekker ham gaven.

Han er full av lovord om fotballspillerens engasjement:

– Jeg har fulgt med på det og synes at det er veldig flott. Du treffer masse unge mennesker gjennom det du gjør, og har helt rett i at folk snakker fotball flytende i hele verden. Det er en kjempekanal for å formidle engasjement, sier Støre til Thorsby.

Sampdoria-spillerens handler i korte trekk om å bruke fotballen, som «verdens største sosiale fenomen, og kanskje det eneste som samler oss på tvers av kulturer, religioner og landegrenser», til å fronte miljøkampen gjennom kjente stjerner over hele verden.

AKTIVIST: Morten Thorsby kjemper for klima utenfor fotballbanen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Han kommer med en bønn til Støre før klimatoppmøtet:

– Jeg som du, Jonas, har et ønske om å utgjøre en forskjell, og jeg tror vi kan hjelpe hverandre. Hvis du får med deg Norge og andre rike land til å finansiere verdens største og viktigste kommunikasjonskampanje, skal jeg finne spillere over hele verden til å gjøre jobben.

– Gjør meg og barnebarna dine stolte, sier Thorsby.

I retur kommer Støre med en lovnad:

– Norge drar dit for å jobbe knallhardt og gjøre vår del for å styrke sjansen for å nå dette 1,5-gradersmålet. Det er det dette handler om. Det er tøft, men vi skal klare det.

Det skal gjøres gjennom følgende tiltak, ifølge statsministeren:

Kutt av norske utslipp.

Utvikling av teknologi og stimulering til valg av miljøvennlige utdanninger og jobber.

Finansiering av at fattige land kan gjennomføre et grønt skifte uten å måtte gå gjennom fossile steg.

Støre roser landslagets arbeid med å sette søkelyset på menneskerettighetsbrudd i Qatar i forbindelse med VM-kvalifiseringen, og mener noe lignende kan gjøres i klimakampen.

– Det handler om å ha korte budskap som treffer på de frekvensene, sier statsministeren, som erkjenner at idretten er en kanal «som vi kanskje tenker for lite på».

PÅ PLASS I GLASGOW: Statsminister Jonas Gahr Støre under klimakonferansen COP26. Foto: Terje Pedersen / NTB

Han avslutter med et lite stikk i retning Genoa, der Thorsby er kjent for å pådra seg mange gule kort på fotballbanen, blant annet kvelden før telefonsamtalen i kampen mot Atalanta.

– Du får passe på at du får oppmerksomhet gjennom spillet og ikke de gule kortene da, sier Støre.

– Det er jo det jeg sier: Jo bedre jeg blir, desto mer innflytelse og påvirkningskraft får jeg. Jeg fikk en målgivende pasning også i går da, jeg glemte å si det, så det var en god sportslig del av det også, kontrer Thorsby.