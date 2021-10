VIF-stjerne ferdig etter cupfinalen – avslører ny klubb

Marie Dølvik Markussen feirer cupgull med lagvenninnene søndag kveld, men snart drar hun på nye utenlandseventyr i australske Newcastle Jets. Avtalen ble klar natt til søndag.

– Litt ut på eventyr, så kanskje tilbake igjen. Hvem vet, men jeg skal ut og lufte meg litt og sjekke trøkket et annet sted, bekrefter Markussen til TV 2.

– Det blir kanskje godt å få litt nye impulser og kanskje lande litt på et bedre valg enn jeg gjorde sist. Hente enda mer livsgnist, fotballkunst og alt det som er. Jeg tror det blir bra, fortsetter Markussen.

Som 20-åring dro Markussen til tyske Wolfsburg, men oppholdet gikk ikke helt som forventet og ett år etter overgangen fra Stabæk i 2017 dro hun hjem igjen til Norge og til Vålerenga i 2018.

– Vålerenga har betydd veldig mye både på og utenfor banen. Tålmodig, flink og imøtekommende. Det har vært veldig fint å komme tilbake her, jeg har vært her i mange år nå, men det har gått veldig fort. Jeg er veldig, veldig glad for å ha vært her, sier 24-åringen.

Les også: «Tatoveringene ble Maries terapi»

– Hva er du mest spent på med livet i Newcastle Jets?

– Det blir artig med noe helt nytt. Annerledes klima, ny fotball, få mer minutter i beina nå når det blir pre-season her hjemme. Jeg skal bare kjøre på, egentlig.

Markussen har skrevet under på en fire måneders kontrakt med den australske klubben. Kontrakten starter 1. november, men Markussen flyr ikke til Australia før 8. november.

Markussen hadde kontrakt med VIF ut 2022. Klubben vil ikke kommentere hva de kompenseres for at hun drar med ett år igjen av kontrakten.