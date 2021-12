Frank Williksen er veteranen i Broom-redaksjonen. Han har jobbet som biljournalist i over 50 år og har testet et stort antall biler i inn- og utland.

Noen biler husker han bedre enn andre. Nå deler Frank minnene med alle Brooms lesere. Denne gang handler det om Saab 99, som skulle gi den lille svenske bilfabrikken et nytt løft.

Med den nye todørs sedan-modellen 99 skiftet Saab virkelig gir. Fra å være en liten, spesiell nisjeprodusent som var mest kjent for den litt trange og sære Saab 96 – til å bli leverandør av en absolutt fullverdig familiebil.

600.000 produsert

Femseteren Saab 99 var litt av en sensasjon da den ble vist offentlig første gang i slutten av november 1967. Litt sensasjonelt var det også at bilen først kom i produksjon et års tid senere, senhøsten 1968 – som 1969-modell.

Saab 99 nådde toppen av sin popularitet på midten av 1970-tallet, med ca. 73.000 biler solgt i toppåret 1976. Bilen ble bygget til 1984, da produksjonen stanset på beskjedne 7.145 biler. Totalt var det da produsert nærmere 600.000 Saab 99.

Saab 99 bød på et lekkert og påkostet interiør. I alle fall syntes vi det den gangen.

Ønsket seg en større Saab

Inntil denne modellen kom, var Saab-navnet uløselig knyttet til den spesielle 96 (93)-modellen, med sin putrende 2-takts motor og den aerodynamiske dråpeformen.

Denne modellen hadde sin trofaste menighet av fornøyde og lojale eiere, som igjen og igjen kjøpte samme modell. Ikke minst ble bilens gode vinteregenskaper høyt verdsatt.

Men den var og ble liten. Bredden var bare 1,57 meter, og lengden var som en VW Golf. Det sier seg selv at den ble svært trang som femseter. Mye bagasjeplass var det heller ikke, så det er ingen tvil om at mange trofaste Saab-kunder sterkt ønsket seg en større og rommeligere bil.

Bilen ble tilgjengelig med fire dører fra tidlig på 1970-tallet.

Forutsigbare kjøreegenskaper

Saab 99 kom som et godt svar på dette ønsket. Den var drøyt 40 cm lenger og 13 cm bredere enn 96-modellen, og hadde vesentlig bedre plass, også til bagasje. Et mye mer moderne og tidsriktig design ga et lyst og trivelig interiør, med langt bedre sikt fra alle plasser.

Den nye modellen tok godt vare på Saabs rykte som «vinterbilen», og forsterket nok dette enda et ekstra hakk. Forhjulsdriften ga pluss til fremkommeligheten, og et virkelig bra varmeapparat sikret komforten. Kjøreegenskapene husker jeg som meget gode, og forutsigbare. Det skulle klønes litt for å få problemer bak rattet.

Fra førerplassen i Saab 99.

Førerplass til å trives i

I en test i Alle Menn tidlig på 1970-tallet beskrev jeg det slik: «Kjøreegenskaper og veigrep er etter vår mening bilens aller sterkeste side – særlig på vinterføre er den glimrende. Uansett underlag er veigrepet suverent. Men vi merker fort at bilen er tung. Når den begynner å sladde, tar det noe tid og arbeid å få den inn igjen.

Og misforstå oss ikke: Heller ikke med denne bilen kan du kjøre som du vil, uansett underlaget. Det vi påpeker er bare at den sitter bedre og lengre enn de fleste andre under ellers like forhold.»

Bilen var typisk lettkjørt og enkel å beregne, med en førerplass det var lett å trives i.

Kunne bygge biler

Helt fra starten plasserte Saab 99 seg som en modell med et premium-preg. Relativt høye priser understreket jo dette, selv om mange tester gjerne konkluderte med at man «også fikk mye bil for pengene». De virkelig store salgsvolumene opplevde Saab 99 aldri, og den ble på mange måter en bil for spesielt interesserte.

Om jeg ikke husker helt feil, så utgjorde såkalt «frie yrker» en betydelig del av kundegruppen – bilkjøpere som tok sine egne valg, uavhengig av mainstream.

Saab kunne bygge biler, ingen tvil om det, og kvaliteten var gjennomgående god. Uttrykket «innfødt nordbo» kan her sees på som en hedersbetegnelse.

En viktig modellutvidelse kom med kombi kupé-karosseriet.

Fint girskift

Det som ikke alltid stemte kvalitetsmessig på de første årgangene av Saab 99, var den engelske 4-sylindrede rekkemotoren fra Triumph. Det var en del eiere som fikk slite litt med denne, men i rettferdighetens navn skal det også tilføyes at mange av disse motorene fungerte prikkfritt.

Den engelske motoren ble etter hvert erstattet med egenutviklede motorer med litt større slagvolum.

De første årgangene av Saab 99 hadde altså en rekkefirer på 1,7 liter med 80 hk i forgasserversjon, og 88 hk med bensininnsprøytning. Bilen hadde 4-trinns manuell girkasse med gulvspak, og et kjapt og fint girskift.

Saab 99 var tøff å se på, syntes de fleste.

Ansiktsløftet modell - nytt navn

Med en lengde på 4,35 meter og bredde 1,68 meter sto Saab 99 solid i øvre del av mellomklassen. Bilen hadde en akselavstand på 2,47 meter og var 1,45 m høy. Egenvekten var 925 kilo.

Selv om 99 hentet nye kundegrupper til det svenske nisjemerket, kom aldri Saab ut av kategorien «liten bilprodusent». Det hjalp ikke stort med stadig nye modeller heller.

Saab 900, for eksempel, dukket opp i 1978. Bilen var i praksis en Saab 99 som var forlenget i front og hekk for å øke kollisjonssikkerheten. Etterfølgeren Saab 90 kom i 1985 – og ble borte igjen et par år senere. Saab 900 var i produksjon til 1998, da den ble erstattet med 9-3. Dette var ingen ny modell, men mest en ansiktsløftet 900 med nytt navn. En ny generasjon kom i 2002, og var i salg helt til Saab gikk konkurs i desember 2011.

USA-suksess

I 1984 etablerte Saab seg i storbilsegmentet med nye 9000, som var et samarbeidsprosjekt med Fiat. Med diverse oppdateringer var denne modellen i produksjon inntil den ble etterfulgt av 9-5 i 1997. Også den fortsatte bare med små endringer helt til Saab-eventyret tok slutt for godt.

Noe av det Saab huskes best for, er den sensasjonelle lanseringen av 99 Turbo som verdens første masseproduserte familiebil med turbomotor, og den svært vellykkede cabriolet-modellen som kom på midten av 1980-tallet – og som gjorde stor suksess i USA.

Så var det slutt...

Allerede i 1980-årene ble Saab et tydelig eksempel på hvor store utfordringer en liten bilprodusent hadde. Det manglet penger til modellutvikling – og jo mer tiden gikk, jo mer mistet markedet interessen for merket.

Det startet med Svenska Aeroplan AB og produksjon av Saab 93 i 1947. I 1969 oppsto alliansen Saab-Scania, og fra 1990 var Saab en del av GM-konsernet, den gang verdens klart største bilprodusent. Det var hverken lykke eller særlig mye penger å hente her heller, og i desember 2011 var konkursen et faktum – GM kastet kortene.

