Sagosen delte scenario med forloveden: – Kunne ikke levd med meg selv

Det har lenge vært en dårlig skjult hemmelighet, men søndag ettermiddag ble Sander Sagosen presentert som Kolstad-spiller fra sommeren 2023.

– Det var til sjuende og sist ikke noe jeg kunne si nei til, sier Sagosen til TV 2.

Mens Sagosen og Magnus Abelvik Rød kommer til Kolstad fra 2023, er Magnus Gullerud, Torbjørn Bergerud, Sigvaldi Gudjónsson og Janus Smárason på plass i Trondheim fra 2022. Målet er å vippe Elverum av tronen umiddelbart.

– Jeg sa til Hanna (Bredal Oftedal, forloveden) at hvis jeg hele tiden skulle tenke «hva hvis jeg hoppet på Kolstad-prosjektet og hva hvis vi fikk realisert det», tror jeg ikke at jeg kunne levd med meg selv, sier Sagosen.

– Det blir en fantastisk reise og et fantastisk produkt, sier håndballstjernen.

GLAD FOR Å SLIPPE NYHETEN: Sander Sagosen kunne omsider fortelle hvorfor han har valgt å returnere til Kolstad etter at kontrakten med Kiel utløper i 2023. Foto: NTB

EM-euforien er høydepunktet

«Nye Kolstad» nøyer seg ikke bare å ta tronen i Rema 1000-ligaen. Målet er også å vinne Champions League i fremtiden.

– Å få lov til å skape verdens beste håndballag her hjemme i Trondheim, det sier seg selv, sier Sagosen om hvorfor han returnerer til Trøndelag.

Sagosen herjet for Norge under EM i Trondheim Spektrum i januar 2020. Den samme arenaen skal brukes på de største kampene til Kolstad.

– De artigste kampene jeg var spilt var her i EM i 2020. Å kunne mimre tilbake og se for seg selv i en annen drakt i de samme kulissene to-tre ganger i måneden, er en drøm som vi forhåpentligvis klarer å gjøre virkelig, sier han.

– Å spille i Wunderino Arena i Kiel foran 10.500 er fantastisk. Det er trøkk som ikke finnes noe annet sted, men i de tre kampene jeg spilte her kunne jeg se opp på tribunen og se alle jeg er glad i. De jublet og buet, og det vekket et engasjement jeg ikke har sett hos dem før. Det fikk det beste ut av meg og alle gutta. Det er vanskelig å sette ord på akkurat hva jeg følte, men jeg får gåsehud av å tenke på den euforien, sier Sander Sagosen.

Allerede torsdag, lørdag og søndag får han oppleve Trondheim Spektrum igjen mot Danmark, Nederland og Frankrike i TV 2 Play-sendte Gjensidige Cup.

FAMILIE OG KJÆRESTE PÅ TRIBUNEN: Under EM i 2020 i Trondheim Spektrum spilte Sander Sagosen foran «alle han er glad i». Det vil stjernen oppleve igjen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Ber om respekt for valget

Sagosen skal fullføre kontrakten i Kiel før han vender hjem i Trondheim.

– Det er klart at det ikke er at naturlig karrierevalg i den alderen jeg er. Mange hadde sett at jeg tok fire-fem år til i Bundesliga eller dro til Barcelona. Jeg kunne gått til den klubben jeg ville, men jeg vil til Kolstad. Det er masse folk som ikke forstår det, og det må respekteres, men jeg håper folk respekterer min versjon og mine drømmer om å få muligheten til å bygge noe her, sier han.

– Jeg har vunnet alt jeg kan vinne på klubbsiden, og da trigger det ekstra mye å skape noe jeg ikke hadde tenkt på engang, fortsetter Sander Sagosen.

Kolstad ønsker å gå til topps i det norske sluttspillet neste sesong, slik at Champions League-håndballen kommer til Trondheim fra 2023/24-sesongen samtidig som Sander Sagosen og Magnus Abelvik Rød er på plass.

– Jeg må ta av meg hatten for den prestasjonen Elverum har gjort i Champions League i høst. Det er absolutt imponerende, og det er ikke bare-bare å dytte dem ned fra tronen. Jeg håper dette blir et temporitt i norsk håndball som gjør den til en av Europas sterke ligaer. Da står vi med to Champions League-plasser i Norge. Jeg er trygg på prosjektet og satsingen på Champions League fra 2023, sier Sagosen.