Vålerenga vant cupfinalen over serieleder Sandviken: – Vi fikk vår revansje

Serieleder Sandviken ble noen nummer for små i cupfinalen mot Vålerenga som tok sitt andre cupgull på rad.

Sandviken - Vålerenga 1-2 (0-2)

Se scoringene fra kampen i vinduet øverst! Bilder med tillatelse fra NRK.



Saken oppdateres med reaksjoner!

Sandviken har dominert i Toppserien denne sesongen, men i cupfinalen mot Vålerenga ble de noen nummer for små og gikk på sitt første tap for sesongen.

Dermed blir det ingen «The double» på bergenserne denne sesongen, mens Vålerenga kan juble for sitt andre cupgull på rad.

– Herregud! Dette er vår by, cupen er vår. Vi viste hvor sterke vi er. Vi fikk vår revansje, for vi har vært uheldige denne sesongen, men denne kampen viste vi hvor gode vi er, utbryter Vålerengas Dejana Stefanovic til NRK etter kampen.

– Vi spiller en kjempegod førsteomgang og i andreomgang kjemper vi inn seieren. Det er fantastisk å stå her med pokalen, sier Vålerenga-kaptein Stine Ballisager Pedersen.

– Det ble fortjent Vålerenga-seier. Det var en litt følelse av at Vålerenga gjorde en av sine bedre kamper i år, jeg synes Sandviken gjorde en av sine dårligere kamper. Da blir det sånn, selv om det ble litt stressende på slutten, sier NRKs kommentator Carl-Erik Torp.

Gikk rett i strupen på serielederen

Vålerenga gikk rett i angrep fra start og hadde to store sjanser på de første to minuttene.

I det 13. spilleminutt var ledelsen et faktum da Marie Dølvik Markussen satte inn 1-0.

Serieleder Sandviken har dominert i Toppserien denne sesongen og har nesten ikke sluppet inn mål, men i førsteomgang fikk ikke bergenserne til det spillet de har vært kjent for gjennom sesongen.

Like før pause fikk Vålerenga frispark like utenfor 16-meteren da Lisa Naalsund felte Rikke Nygard. Sandviken-spillerne protesterte, men dommer Karoline Marie Jensen var klar i sin sak.

Dejana Stefanovic limte frisparket ved høyrestolpen og økte til 2-0 for Vålerenga som kunne gå svært fornøyd til pause.

– Vi kjenner at det er nerver og spenning, så må vi bare senke skuldrene og spille som vi pleier, for det er da vi er best, sier Sandviken-kaptein Tuva Hansen i pausen.

– Vi kan være veldig fornøyde nå. I førsteomgang har vi hatt god kontroll og det skal vi prøve å ha i andreomgang også. Det er helt fantastiske rammer og vi får kjempegod hjelp fra tribunen, sier Vålerenga-kaptein Stine Ballisager Pedersen.

Svarte umiddelbart etter pause

Fire minutter etter pause fikk Sandviken frispark i god posisjon da Ballisager Pedersen stoppet Kennya Cordner.

Marit Bratberg Lund vartet opp med dagens andre frisparkperle på Ullevaal da hun sendte ballen opp i krysset og reduserte til 1-2 for bergenserne.

Utover i andreomgang slet Sandviken fremdeles med å få satt spillet, og slurvet i forsvar. Det utnyttet Vålerenga som var aggressive i angrep og gjorde det vanskelig for Sandviken.

Straffebom

Med rundt et kvarter igjen på klokken ble Vålerenga mer upresise i spillet og inviterte Sandviken mer inn i kampen.

Så fikk Sandviken en gylden mulighet til å utligne. Med seks minutter igjen fikk Bratberg Lund straffe etter å ha blitt klippet ned innenfor 16-meteren. Bratberg Lund stilte seg opp ved straffemerket, men satt ballen utenfor.

Kun minuttet før slutt holdt Hannah Seabert på å slå ballen i eget mål etter heading fra Sandvikens Maria Brochmann. Heldigvis for Vålerenga-keeperen, og dessverre for Brochmann, reddet stolpen.

Sandviken var nærme utligning mot slutten, men