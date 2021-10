Kolstad presenterte seks stjernespillere – Sagosen vender hjem i 2023

Se pressekonferansen i videovinduet øverst!

– Dette er en stor dag for Kolstad Håndball. Nå har jeg sagt «ingen kommentar» i to måneder, men nå kan jeg endelig snakke, sa en smilende Jostein Sivertsen, daglig leder i Kolstad, før flere store navn ble presentert.

Inn til applaus kom Sander Sagosen (26), Torbjørn Bergerud (27) og Magnus Abelvik Rød (24). I tillegg ble Magnus Gullerud (29) og islendingene Sigvaldi Gudjónsson (27) og Janus Smárason (26) bekreftet.

Sagosen og Rød kommer først sommeren 2023, mens de fire andre slutter seg til Kolstad fra og med 2022/23-sesongen.

– Jeg er født og oppvokst her, så da Jostein ringte meg og lurte på om jeg ville være med på historien, gikk det opp en lampe. For meg å komme hjem til Trondheim til et sånt prosjekt, og det å lage verdens beste håndballag, det har mye med tilhørighet å gjøre, sa Sagosen på presentasjonen, sier Sagosen.

– Det var umulig å si nei, sier Sagosen.

Halvt trønder og trønderkjæreste

Mens Sagosen er fra Trondheim, kunne Rød og Bergerud fortelle om koblinger til trønderhovedstaden.

– Jeg har en god del familie i Trondheim, og noen av dem sitter i salen her. Jeg er halvt trønder selv, så jeg har en tilhørighet til Trondheim, sier Rød.

– Etter EM i Trondheim klarte jeg å finne en trønderkjæreste, så jeg har også plutselig tilhørighet, sier Bergerud til latter og applaus fra salen.

KOLSTAD-KLARE: Sander Sagosen (fra venstre), Magnus Gullerud og Magnus Abelvik Rød. Foto: Jon Olav Nesvold / BILDBYRÅN

Rød trodde ikke det han hørte da henvendelsen først kom.

– Først trodde jeg ikke det var mulig. Jeg hadde ikke sett for meg å komme hjem. Jeg så for meg å spille ute i 15 år til, men da det begynte å bli seriøst, jeg snakket med Jostein og fikk et kontraktsforslag, tenkte jeg at dette virkelig kunne skje. Så gikk jeg virkelig i tenkeboksen og så på fordeler og ulemper, og så endte man med å komme hit, sier Magnus Abelvik Rød til TV 2.

Kolstad har satt som mål å bli Norges beste lag innen 2024 og utfordre Elverum allerede kommende sesong.

– Det er voldsom håndballinteresse i Norge, primært rundt landslagene, og vi tror at vi skal hente ut noe til klubbhåndball. Vi ser at de beste lagene i verden er fra Kiel, Flensburg, Veszprém og Aalborg – byer på størrelse med Trondheim. Hvis de klarer det, tenker vi at også Trondheim skal klare det, sier Jostein Sivertsen, som opplyser at de venter å tredoble omsetningen til 60 millioner kroner fra 2023 og med ytterligere økning i de påfølgende årene.

Mål om å vinne Champions League

Trønderne har også satt seg som mål å vinne Champions League i fremtiden.

– Men vi er opptatt av å ta trappeveien, selv om det er noen store trappetrinn nå. Vi vil ikke ta heisen rett opp, men vi vet at suksessen kommer med hardt arbeid, sier Sivertsen.

Det har lenge pågått spekulasjoner om Kolstads storsatsing. TV 2 kunne onsdag kveld erfare at Sagosen kom til å bli presentert på en pressekonferanse søndag.

Fredag bekreftet de tyske klubbene til Sander Sagosen, Magnus Abelvik Rød og Magnus Gullerud, henholdsvis, Kiel, Flensburg og Magdeburg, at nordmennene ikke kom til å forlenge sine kontrakter.

– Med de planene som er her nå så har man alle muligheter til å skape noe stort og helt unikt. Jeg har selvfølgelig også lyst til å være med på prosjektet her, sier Bergerud.

Åtte kamper inn i denne sesongen ligger Kolstad på niendeplass i Eliteserien med sju poeng.