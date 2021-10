Esben Esther Pirelli Benestad operert for kreft etter friskmelding: – Vi måtte sørge litt igjen

Det deler Esben Esther Pirelli Benestad (72) på sin Facebook-side søndag.

«Ligger fortsatt på Oslo universitetssykehus etter åpen brystoperasjon for å fjerne kreft forrige onsdag morgen», skriver hen.

I november 2019 fikk 72-åringen diagnosen tykktarmskreft med spredning til leveren.

I mai 2020 ble hen friskmeldt etter flere omfattende operasjoner over lengre tid.

Oppdaget nye spredninger i lungen

Kjendis-sexologen forteller til God kveld Norge at det ble oppdaget nye spredninger i juni i år.

– Egentlig så er det den samme kreften, så ble det oppdaget nye spredninger som satt i lungen.

Videre forteller Pirelli Benestad at inngrepet som ble gjort forrige onsdag anses som vellykket, at sykdommen er under kontroll, men at kreften fortsatt ikke er helt borte.

– Det er litt igjen som vi vet om, så nå skal vi observere litt og føle på det. Jeg har vondt, men jeg vet hvorfor jeg har vondt, så jeg forbinder det ikke med noe farlig.

Måtte sørge på nytt

Da Pirelli Benestad fikk beskjed om kreften i 2019, gråt hen og kona Elsa Mari Almås i en uke i strekk.

– Tårene rant. Etter at uka var omme, bestemte vi oss for å elske frem helse og tenke positivt, fortalte Pirelli Benestad til TV 2 den gang.

PRIDE: Esben Esther og kona Else Mari Almås under pride-festivalen i Oslo. Foto: Bendiksby, Terje

Nå kom sorgen på ny.

– Vi måtte sørge litt igjen. Vi trodde jeg var kreftfri, men så var det ikke slik. Heldigvis ga sorgen seg fortere denne gangen, forteller hen.

72-åringen har opp igjennom årene blitt hyllet for sin åpenhet rundt det å være transperson, og ønsker å være like åpen når det kommer til kreftdiagnosen.

– Det er så mange kjærlige hilsener som kommer inn, det er et privilegium, forteller sexologen fra Grimstad, som nå ser frem til å komme hjem og tilbake i jobb.

– Jeg tenker at denne sykdommen er under kontroll. Jeg må gjennom litt til, men sånn som det ser ut er det litt mindre enn dette, forteller hen og avslutter:

– Jeg ikke helt kreftfri enda, men blir det nok.