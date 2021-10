Hyttenaboer i sorg: – Alle som bor i området er preget av dette

– Vi har jo sett dem her så mye, og sett hvordan de har gledet seg og kost seg her i flere år. Det er veldig rart å tenke at de ikke er her lenger. Ufattelig trist, sier Egil Gammelsæter.

Han er en av mange hytteeiere på Kvamskogen som har fått Tokagjel-tragedien tett på.

Selv om han ikke kjente de savnede personlig, sier han båt-tragedien har vært et sjokk for nærmiljøet. Kvamskogen er et av de største hyttefeltene utenfor Bergen.

– Vi er egentlig tomme for ord. Alle som bor i området er preget av dette, og vi greier ikke helt å svelge det, for det er bare så ufattelig trist, sier Gammelsæter.

FOSS: Slik ser det ut fra toppen av fossen, og ned i Tokagjelet som leder vekk fra hytteområdet på Kvamskogen. Foto: Kåre Breivik / TV 2

To personer funnet

Det var sist søndag at politiet fikk melding om tre personer som var savnet i Kvam. Etter kort tid ble det klart at båten med de tre, sannsynligvis hadde havnet utenfor Tokagjel-fossen.

De savnede er Kjell Arne Pedersen (64), Nils Johan Bårdsen (72) og Ruth Wathne (68).

Den siste uken har store letemannskaper søkt i området rundt fossen og nede ved Movatnet. Lørdag ble en person funnet.

– Det er all grunn til å tro at personen vi fant i dag, er en av de tre savnede, sa innsatsleder Svein Valland Laupsa i politiet på en pressekonferanse lørdag kveld.

Søndag kom meldingen om at mannskapene hadde funnet ytterligere én person.

Vanlig å bruke båten

Ved elvebredden i nærheten av der ulykken skjedde, treffer TV 2 paret Dagfinn og Elisabeth Åsen.

De har eid hytte på Kvamskogen i 15 år, og er fra Askøy – samme kommune som de savnede.

– Dette er bare forferdelig trist. Askøy er et lite samfunn når noe slikt skjer. Det har vært åpen kirke og kommunen har stilt opp. Jeg tror folk tar vare på hverandre når noe slikt skjer, og det er veldig viktig, sier Elisabeth.

Flere naboer TV 2 har snakket med, sier det har vært helt vanlig i årevis å bruke båt for å komme seg over elva der ulykken skjedde. Alternativet er å gå en annen rute i over en time.

– Vi må bare håpe at alle blir funnet, sier Elisabeth.

SJOKK: Dagfinn og Elisabeth Åsen har hatt hytte på Kvamskogen i 15 år, og er fra Askøy, akkurat som de savnede. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Krevende leteforhold

Både hun og Gammelsæter er mektig imponert over letemannskapene som har stått på døgnet rundt for å finne de savnede.

– Det er helt fantastisk, og det er helt utrolig å se når de firer seg nedi fossen. Så mange har vært med, og de søker fremdeles uti vannet.

Selv om været har lettet noe, har hele uken vært preget av regn og høy vannføring i elven.

Dette har gjort det svært krevende for letemannskapene å søke i fossestrykene, men Røde Kors og den alpine redningsgruppen har likevel stått på.

LETEAKSJON: På bildet kan du se hvordan Alpine redningsgruppe har firt en mann ned i fossestrykene. Der søkte han med stang etter de savnede. Foto: Ivar Lid Riise / TV 2

– Med livet som innsats

– Det er jo helt overveldende. Jeg tenker bare på dem som har hengt i tau nedi skråningen og vært utsatt for steinsprang, ras og alt som er. Det er jo med livet som innsats, egentlig, sier Gammelsæter og legger til:

– Det er jo kjempeflott at de gjør det, for det har egentlig ikke vært forhold til det med den vannføringen som har vært. En fenomenal innsats, sier han.

Også de pårørende har i løpet av uken takket redningsmannskapene og kommunen for all innsats i leteaksjonen.